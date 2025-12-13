W skrócie Tajemnicza linka w bagażniku samochodu służy do awaryjnego otwierania klapki wlewu paliwa.

Gdy siłownik lub zamek wlewu paliwa ulegnie awarii, linka umożliwia dostęp do tankowania.

Wielu kierowców nie wie o jej istnieniu i warto sprawdzić jej lokalizację oraz instrukcję obsługi.

Tankowanie samochodu to czynność rutynowa, codzienność chyba każdego kierowcy. Jednak drobna awaria może przemienić wizytę na stacji w koszmar.

Klapka wlewu paliwa może się zaciąć. Co robić?

Chodzi o usterkę klapki wlewu paliwa, która uniemożliwia jej otwarcie. W tej sytuacji winny zwykle jest siłownik zamka, który przestaje działać pod wpływem brudu. Czasami wystarczy, że poluzuje się kabelek zasilający, przez co nie dochodzi impuls elektryczny, który go aktywuje.

Nie wszystkie samochody są wyposażone w siłownik otwierający klapkę wlewu paliwa. W niektórych markach i modelach jest montowany rygiel, który potrafi się zaciąć i sprawić kłopoty. W starszych modelach zdarza się, że nie ma żadnego siłownika ani zamka, a korek wlewu paliwa jest otwierany kluczykiem.

Gdy nie można otworzyć wlewu paliwa, otwórz bagażnik

Zamiast stosować siłowe rozwiązania, wystarczy jedna prosta sztuczka. W tym celu zaglądamy do bagażnika naszego samochodu, gdzie znajduje się ukryta dźwignia lub linka w kolorze czerwonym.

Oczywiście szukamy jej wyłącznie po tej samej stronie, co wlew paliwa. Mechanizm do awaryjnego otwierania znajduje się najczęściej pod tapicerowanym boczkiem lub plastikową klapką serwisową. Gdy w końcu znajdziemy ten element - wystarczy pociągnąć, aby klapka wlewu otworzyła się. Następnie można normalnie zatankować samochód.

Niewielu kierowców ma świadomość, że istnieje takie rozwiązanie. Warto sprawdzić instrukcję obsługi samochodu, żeby być przygotowanym, gdy wydarzy się taki problem.

