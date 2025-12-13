Spis treści: Czym się różni benzyna bezołowiowa 95 od 98? Czy benzyna bezołowiowa 98 zwiększa moc silnika? Pomyłka przy dystrybutorze - zatankowałem paliwo 95 zamiast 98, co się stanie? Czy warto tankować benzynę 98 zamiast 95?

Czym się różni benzyna bezołowiowa 95 od 98?

Oznaczenia 95 i 98 na pistoletach przy dystrybutorach paliwa oznaczają liczbę oktanową benzyny bezołowiowej. Jest to parametr określający odporność danego paliwa na spalanie stukowe. Wyższa liczba oznacza większą odporność na samozapłon, czyli gwałtowne i niekontrolowany zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku.

Zjawisko charakteryzuje się "metalicznym" odgłosem dochodzącym z jednostki napędowej. Ta gwałtowna reakcja nie jest dobra dla silnika, ponieważ doprowadza do przeciążenia wielu podzespołów, takich jak tłoki, zawory czy układ korbowy. Intensywne spalanie stukowe na dłuższą metę może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Dlatego producenci zabezpieczają jednostki, montując czujniki spalani stukowego. W zależności od zatankowanego paliwa, komputer potrafi dostosować pracę silnika, żeby uniknąć tego zjawiska.

Czy benzyna bezołowiowa 98 zwiększa moc silnika?

Wiele osób powtarza opinię, że 98-oktanowe paliwo w baku zapewnia lepsze osiągi. Niestety, w większości przypadków nie jest to prawda. W pojeździe przystosowanym do zasilania standardowym, 95-oktanowym paliwem, nie zrobi ono różnicy.

Natomiast tankowanie paliwa 95-oktanowego do samochodu przystosowanego do benzyny bezołowiowej 98 spowoduje obniżenie osiągów. Komputer sterujący pracą silnika wykryje ryzyko spalania stukowego i odpowiednio dostosuje parametry pracy. Problem dotyczy samochodów sportowych z mocno wysilonymi jednostkami napędowymi.

Pomyłka przy dystrybutorze - zatankowałem paliwo 95 zamiast 98, co się stanie?

Podczas odwiedzin na stacji benzynowej warto stosować się do zaleceń producenta i tankować rekomendowane paliwo. Niezbędne informacje można znaleźć najczęściej na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. Zwykle znajduje się tam informacji o preferowanej liczbie oktanowej.

Jeśli czasami zdarzy się zatankować paliwo o wyższych lub niższych parametrach - nie należy się tym zbytnio przejmować. Nowe paliwo wymiesza się z pozostałościami znajdującymi się w baku. Podczas kolejnej wizyty warto przypilnować, żeby zatankować odpowiednie paliwo.

Czy warto tankować benzynę 98 zamiast 95?

W przytłaczającej większości samochodów żadnej różnicy nie zobaczymy. Samochód będzie tak samo jeździł i tak samo palił. Paliwo 98 warto więc tankować tylko w autach, które nie powinny jeździć na benzynie 95.

