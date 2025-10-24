Spis treści: Czy opony całoroczne są dobre na zimę? Czy opony całoroczne są dobre? Dla kogo opony całoroczne będą dobrym wyborem? Jak dbać o opony całoroczne?

Opony wielosezonowe przeszły ogromną ewolucję. Współczesne konstrukcje korzystają z nowoczesnych mieszanek i rozbudowanych bieżników, które lepiej odprowadzają wodę i błoto pośniegowe. Większość renomowanych producentów opon oferuje dziś modele z homologacją zimową, oznaczone symbolem płatka śniegu na tle trzech szczytów górskich - 3PMSF. To właśnie ten symbol potwierdza, że dana opona została przetestowana w warunkach zimowych i może być uznana za pełnoprawną alternatywę dla opon zimowych.

Czy opony całoroczne są dobre na zimę?

Największą zaletą opon całorocznych jest wygoda. Jeden komplet pozwala uniknąć sezonowej wymiany, a także wydatków na przechowywanie. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie w miastach, gdzie zimy są łagodne, a temperatura rzadko spada poniżej zera. Eksperci podkreślają, że dla kierowców poruszających się głównie po drogach miejskich i w umiarkowanym klimacie opony wielosezonowe mogą być rozsądnym kompromisem.

Dodatkowym plusem jest fakt, że nowoczesne opony całoroczne zapewniają lepsze osiągi niż dawniej. Testy pokazują, że na suchej nawierzchni różnice w drodze hamowania pomiędzy oponą letnią a całoroczną są niewielkie. W warunkach zimowych przewaga klasycznych opon zimowych również nie jest duża - różnica w drodze hamowania z prędkości 50 km/h wynosi przeciętnie około dwóch metrów. Dla przeciętnego kierowcy, który nie jeździ sportowo ani po ekstremalnych trasach, to parametry w zupełności wystarczające.

Czy opony całoroczne są dobre?

Trzeba jednak pamiętać, że opony całoroczne to zawsze kompromis. Nie zapewniają takiej skuteczności w upale jak opony letnie i nie oferują takiej przyczepności na śniegu jak zimowe. Wysokie temperatury latem przyspieszają zużycie bieżnika - miękka mieszanka szybciej się ściera, zwłaszcza przy dynamicznej jeździe lub częstych trasach autostradowych. W efekcie opony całoroczne mogą wymagać wymiany już po dwóch latach intensywnej eksploatacji.

Trwałość zależy również od stylu jazdy. W przypadku kierowców, którzy pokonują duże odległości, wybór dwóch kompletów opon sezonowych okazuje się bardziej ekonomiczny. Opony zimowe używane przez cztery miesiące w roku potrafią wytrzymać nawet sześć sezonów, podczas gdy całoroczne, pracujące przez cały rok, często trzeba wymieniać po przejechaniu około 30 tysięcy kilometrów.

Dla kogo opony całoroczne będą dobrym wyborem?

Opony wielosezonowe są polecane przede wszystkim osobom jeżdżącym spokojnie i głównie po mieście. Sprawdzą się w mniejszych samochodach, które nie osiągają dużych prędkości i nie przewożą ciężkich ładunków. Nie są natomiast najlepszym rozwiązaniem dla kierowców, którzy często podróżują po autostradach lub w góry, gdzie warunki zimowe mogą być znacznie trudniejsze.

Eksperci z Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego zwracają uwagę, że decyzja o zakupie opon całorocznych powinna być przemyślana. Piotr Sarnecki, prezes PZPO, podkreśla, że kierowcy pokonujący długie trasy w różnych warunkach pogodowych powinni raczej pozostać przy rozwiązaniu sezonowym - dwa komplety opon zapewnią lepsze bezpieczeństwo i mniejsze koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie.

Jak dbać o opony całoroczne?

Opony całoroczne wymagają regularnej kontroli, szczególnie że są użytkowane przez cały rok. Należy sprawdzać ciśnienie przynajmniej raz w miesiącu oraz przed każdą dłuższą podróżą. Zbyt niskie ciśnienie prowadzi do szybszego zużycia opon i pogorszenia przyczepności. Co 10-15 tysięcy kilometrów zaleca się rotację opon, czyli zamianę miejscami przednich i tylnych kół, aby zapewnić równomierne zużycie bieżnika.

Trzeba również dbać o ich wyważenie - drgania i wibracje podczas jazdy to znak, że opony mogą być źle ustawione, co skraca ich żywotność. Warto też regularnie kontrolować stan bieżnika. Choć przepisy dopuszczają zużycie do 1,6 mm, eksperci zalecają wymianę opon, gdy bieżnik ma mniej niż 4 mm, szczególnie w przypadku opon całorocznych używanych zimą.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL