Co istotne, na włoskich stacjach paliw zwykle są wyświetlane dwie ceny: za samodzielne tankowanie (określane jako "fai da te") oraz za obsługę przez pracownika ("servito"). Turyści, którzy tylko pobieżnie spojrzą na tablicę cenową, mogą sugerować się najniższą ceną, a potem przeżyć nieprzyjemne zaskoczenie przy płaceniu. Warto wiedzieć, że wyższy koszt może zostać naliczony nawet wtedy, gdy klient samodzielnie zatankuje samochód, ale zrobi to przy dystrybutorze oznaczonym jako "servito".

Aby uniknąć tej pułapki, najlepiej korzystać z dystrybutorów oznaczonych jako "fai da te" (samodzielne tankowanie) lub kierować się na stacje wyposażone wyłącznie w automaty do tankowania. Takie stacje często działają całodobowo (oznaczane jako "aperto 24 ore"). Warto pamiętać, że na automatycznych stacjach karta płatnicza musi zostać wsunięta do automatu jeszcze przed rozpoczęciem tankowania, aby paliwo zostało udostępnione. Po zatankowaniu odpowiednia kwota zostanie automatycznie pobrana z konta.

Do której otwarte są stacje paliw we Włoszech?

Godziny otwarcia stacji paliw we Włoszech różnią się w zależności od lokalizacji. Stacje przy autostradach są zazwyczaj czynne całodobowo. Większość pozostałych stacji jest otwarta od 7:00 do 12:30 oraz od 15:30 do 19:30. W godzinach, gdy stacja jest zamknięta, często można skorzystać z automatów do tankowania.