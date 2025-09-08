Jak wygląda nowe Porsche 911 Turbo S?

Porsche 911 Turbo S, czyli topowy wariant 911, wyróżnia się poszerzonym nadwoziem i rozstawem kół, a także dodatkowymi otworami wentylacyjnymi. Mamy też specjalny wzór końcówek tytanowego układu wydechowego. 911 Turbo S wyróżnia się też elementami w zarezerwowanym specjalnie kolorze Turbonite - wykończono w nim herb Porsche, napis "Turbo S" czy nowe wzory felg.

Akcenty w tym kolorze można zrobić także na panelach drzwi, kierownicy, desce rozdzielczej czy na stoperze Sport Chrono oraz zestawie wskaźników. W kolorze tym wprowadzono także pasy bezpieczeństwa, przeszycia i kilka przycisków na konsoli środkowej. Po raz pierwszy wprowadzono tutaj również listwy ozdobne o strukturze włókna węglowego z wykończeniem w kolorze Neodyme oraz perforowaną podsufitkę z mikrofibry z czarnym podkładem.

Wewnątrz Porsche 911 Turbo S charakteryzuje się m.in. akcentami w kolorze Turbonite. materiały prasowe

Porsche 911 Turbo S dostępne będzie w nadwoziu coupe i jako kabriolet. W pierwszym wariancie standardowo będzie oferowane w wersji dwumiejscowej. Na życzenie bez dopłaty można jednak zamówić tylne siedzenia. Kabriolet oferowany jest w konfiguracji 2+2.

Napęd Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S wyposażone zostało w układ hybrydowy bazujący na 3,6-litrowym bokserze zapewniającym 711 KM i 800 Nm mocy systemowej. 400-woltowa technologia T-Hybrid pozwoliła zwiększyć moc względem poprzednika o 61 KM.

Układ napędowy T-Hybrid po raz pierwszy zadebiutował w 2024 roku w 911 Carrera GTS. Specjaliści Porsche teraz go jednak poprawili. Zamiast jednej elektrycznej turbosprężarki zastosowano tutaj dwie. Akumulator o pojemności 1,9 kWh jest tai sam, jak w 911 Carrera GTS. Zabiegi Porsche sprawiły, że 911 Turbo S jest najmocniejszym seryjnie produkowanym 911 w historii. Napęd trafia na cztery koła za pośrednictwem ośmiobiegowej przekładni PDK.

Nowe Porsche 911 Turbo S z hybrydowym układem generuje 711 KM i 800 Nm mocy systemowej. materiały prasowe

Nowe Porsche 911 Turbo S, za sprawą dodatkowych elementów układu hybrydowego, waży o 85 kg więcej od poprzednika. Nie przełożyło się to jednak na osiągi. W nadwoziu coupe model rozpędza się do pierwszej setki w 2,5 sekundy, czyli o 0,2 s krócej niż poprzednik. 200 km/h osiąga w 8,4 s, czyli szybciej o 0,5 s. Prędkość maksymalna z kolei wynosi 322 km/h, a więc o 8 km/h mniej niż wersja sprzed modernizacji.

Co poprawiono w Porsche 911 Turbo S?

Do osiągów topowego wariantu 911 inżynierowie Porsche dostosowali kluczowe układy i elementy samochodu. 911 Turbo S zostało wyposażone w nową generację opon. Tylna oś jest wyposażona w ogumienie o 100 mm szersze w porównaniu z poprzednikiem. Warto dodać, że z tyłu mamy 21-calowe koła, a z przodu 20-calowe.

Standardowy układ hamulcowy Porsche z ceramiczno-karbonowymi tarczami został wyposażony w nowe klocki hamulcowe. Inżynierowie zwiększyli także średnicę tylnych tarcz z 390 mm do 410 mm. Z przodu mamy natomiast tarcze o średnicy 420 mm.

Niemcy zajęli się również kwestiami oporu powietrza. Aktywna aerodynamika dostosowuje opór powietrza w zależności od sytuacji na drodze. Co więcej, współczynnik oporu powietrza w wariancie coupe został zmniejszony o 10 proc. względem poprzednika.

Współczynnik oporu powietrza w nowym Porsche 911 Turbo S został poprawiony o 10 proc. względem poprzednika. materiały prasowe

Specjaliści Porsche seryjnie wyposażyli 911 Turbo S w elektrohydraulicznie sterowany system Porsche Dynamic Chasis Control (PDCC). Ogranicza on tendencję do poprzecznych przechyłów w trakcie zmiany kierunku jazdy i zwiększa zwinność w czasie pokonywania zakrętów. Co więcej system dostępny jest opcjonalnie z układem podnoszenia przedniej osi, który zwiększa praktyczność korzystania z tego auta na co dzień.

Wyposażenie i ceny Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S standardowo wyposażone jest w reflektory LED Matrix HD, a także pakiet Sport Chrono ze wskazaniem temperatury opon, specjalnie dostrojone zawieszenie, elektrohydrauliczną stabilizację przechyłów PDCC oraz tytanowy układ wydechowy. W standardzie znajdziemy także m.in. adaptacyjne fotele sportowe Plus z elektryczną regulacją w 18 kierunkach i pamięcią ustawień. Oprócz tego klienci Porsche mają też możliwość skorzystania z szerokiego programu indywidualizacji. W 911 Turbo S można w specjalnej ofercie znajduje się ponad 100 lakierów nadwozia czy dach z włókna węglowego.

Porsche 911 Turbo S dostępne jest jako coupe i kabriolet. Ceny startują od 1 373 000 zł za pierwszą wersję i od 1 442 000 zł za drugą. materiały prasowe

Nowe Porsche 911 Turbo S można już zamawiać. Ceny odmiany coupe zaczynają się od 1 373 000 zł. W nadwoziu kabriolet samochód ten kosztuje od 1 442 000 zł. Niemiecki producent zapowiada, że dostawy w Europie rozpoczną się na przełomie 2025 i 2026 roku.

