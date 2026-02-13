Najczęstszą przyczyną rzeczywiście jest rozładowany akumulator - zostawione na noc światła, mroźna noc lub bateria, która po prostu wyczerpała się. Odpalenie na kable lub boosterem i dłuższa jazda zwykle rozwiązują problem. Jeśli sytuacja się powtarza, akumulator wymaga wymiany. Ich żywotność to zwykle 5-8 lat.

Ale rozładowany akumulator nie zawsze jest winą samego akumulatora. Za jego ładowanie odpowiada alternator i jeśli ten przestanie działać prawidłowo, bateria się rozładuje, mimo że jest sprawna. Objawami są przygasające reflektory i migająca kontrolka na desce rozdzielczej. Do tego dochodzą luźne lub uszkodzone przewody, korozja na klemach, a nawet gryzonie, które potrafią przegryźć izolację kabli pod maską.

Dlaczego silnik kręci ale nie zapala?

Jeśli rozrusznik pracuje prawidłowo - silnik kręci się przy próbie uruchomienia - ale do zapłonu nie dochodzi, przyczyna leży gdzie indziej. Najczęściej winne są świece zapłonowe, które odpowiadają za iskrę zapalającą mieszankę paliwową. Zużyte świece powodują szarpanie silnika, trudności z rozruchem i nierówną pracę. Ich wymiana jest stosunkowo prosta i tania.

Drugą grupą przyczyn są problemy z paliwem. Zatkany filtr paliwa lub słabnąca pompa paliwowa mogą powodować, że do cylindrów trafia za mało paliwa lub nie trafia wcale. Objawami są nierówna praca na biegu jałowym i "dławienie się" przy przyspieszaniu. Zdarza się też rzadziej - zatkany filtr powietrza, który ogranicza dopływ powietrza do komory spalania i zaburza proporcje mieszanki.

Co zrobić gdy kluczyk nie chce się przekręcić?

Czasem problem nie ma nic wspólnego z mechaniką silnika. Kluczyk, który nie chce się przekręcić, to zwykle efekt zablokowanej kierownicy. Mechanizm zabezpieczający aktywuje się po wyjęciu kluczyka, gdy koła są skręcone. Wystarczy delikatnie poruszać kierownicą w obie strony, jednocześnie próbując przekręcić kluczyk. Siłowanie się ze stacyjką grozi złamaniem kluczyka i kosztowną naprawą.

Jeśli natomiast po przekręceniu kluczyka słychać tylko klikanie, ale silnik się nie kręci - to prawdopodobnie rozrusznik. Gdy odpalanie na kable nie pomaga, wymiana rozrusznika jest jedynym wyjściem.

Kontrolki ciśnienia oleju lub temperatury silnika na desce rozdzielczej to osobna kategoria. Niski poziom oleju lub wyciek płynu chłodzącego mogą doprowadzić do zatarcia silnika. W takiej sytuacji należy natychmiast wyłączyć silnik i nie próbować go ponownie uruchamiać - każda kolejna próba pogarsza uszkodzenia.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL