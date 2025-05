Rusza budowa przygranicznego odcinka S17. Sama droga to nie wszystko

Decyzja, która została wydana, precyzuje granice terenu przeznaczonego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa. Uzyskanie decyzji ZRID dla wykonawcy inwestycji oznacza, że po przekazaniu placu budowy może on rozpocząć prace.

Droga ekspresowa S17 stanie się w przyszłości kluczowym łącznikiem centrum Polski z Ukrainą. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży, trasa ułatwi również dostęp do najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju. Mieszkańcy południowo-wschodniej części województwa lubelskiego zyskają nie tylko ekspresowe połączenie z Lublinem, ale dzięki istniejącej obwodnicy miasta kierowcy będą mogli w bezpieczny i wygodny sposób dojechać do Warszawy, a w przyszłości, po wybudowaniu "północnej" S19, także do Białegostoku.