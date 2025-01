Odcinek S74 Cedzyna – Łagów o długości ok. 30 km i wartości 1,1 mld zł to najdroższa inwestycja drogowa w historii województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najdłuższy odcinek ekspresowej trasy w regionie. Trasa będzie biec po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc także ważną część obwodnicy Łagowa.

Najbardziej zaawansowana jest budowa obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 oraz północnego łącznika do obwodnicy. Prace budowlane na tych odcinkach rozpoczęły się w 2023 roku i mają zakończyć się już za kilka miesięcy. W grudniu ubiegłego roku rozpoczęto prace na odcinku S74 Mniów – Kielce (16,4 km), które potrwają do 2026 roku. Dla trzech odcinków S74: od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa (27,5 km), od Łagowa do Opatowa (18,3 km) oraz przejścia przez Kielce (5 km) opracowano dokumentacje projektowe, co umożliwiło złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID w 2024 roku.