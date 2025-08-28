Najdłuższa droga ekspresowa w Polsce coraz bliżej

Licząca obecnie ponad 500 km droga ekspresowa S8 stanowi jedno z głównych połączeń komunikacyjnych w Polsce, łącząc Białystok z Wrocławiem. Docelowo trasa zostanie wydłużona w stronę granicy z Czechami. GDDKiA przekazała, że wpłynęły oferty dotyczące opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla odcinka z Barda do Kłodzka.

Dziś poznaliśmy firmy, które złożyły oferty w przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem a Kłodzkiem. Wpłynęło 12 ofert. Budżet na opracowanie tego dokumentu przekracza 12 mln zł.

116 pytań od wykonawców. Wszystko w celu skalkulowania ofert

Przetarg na wybór biura projektowego ogłoszono 2 lipca br. W trakcie postępowania do GDDKiA wpłynęło 116 pytań od potencjalnych wykonawców, na które udzielono odpowiedzi. Dzięki temu firmy mogły lepiej przygotować i zoptymalizować swoje oferty.

W przetargu najtańszą ofertę złożyła firma Databout z Warszawy, proponując realizację zadania za 8,9 mln zł. Najwięcej, bo aż 19,9 mln zł, zażądała spółka Gravia z Katowic. Budżet przeznaczony przez GDDKiA na przygotowanie STEŚ wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla odcinka S8 wynosi 12,684 mln zł. Ostateczna ocena ofert będzie zależała głównie od ceny, ale istotną rolę odegra też doświadczenie projektantów drogowych i mostowych oraz kompetencje zespołu środowiskowego.

To ostatni odcinek trasy S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem

Odcinek S8 pomiędzy Bardem a Kłodzkiem na Dolnym Śląsku jest ostatnim fragmentem opracowywanej trasy S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem. Pierwszy odcinek o długości 7,5 km, od węzła Kobierzyce Północ do Kobierzyce Południe, który w ostatni czwartek uzyskał pozwolenie na realizację, będzie kosztował 309,8 mln zł.

Drugi fragment, liczący 13,8 km i przebiegający między Kobierzycami Południe a Jordanowem Śląskim, oczekuje na decyzję administracyjną i ma kosztować ponad 401,1 mln zł. Trzeci odcinek, Jordanów - Łagiewniki, który na początku lipca uzyskał zgodę na budowę, wyceniono na 355,6 mln zł. Całość inwestycji ma zostać oddana do użytku w III kwartale 2027 roku.

