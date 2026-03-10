W skrócie Samorządowcy z kilku regionów Polski podpisali wspólny apel do premiera o uwzględnienie drogi S15 w dokumentach strategicznych i planistycznych państwa.

Budowa trasy S15 ma poprawić transport między północą a południem kraju, zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz poprawić dostępność komunikacyjną dla około 1,5 miliona mieszkańców.

Droga S15 nie została jeszcze ujęta w rządowych planach budowy dróg, a samorządowcy zapowiadają dalsze działania na rzecz jej realizacji.

W Toruniu marszałkowie województw warmińsko-mazurskiego, opolskiego i wielkopolskiego podpisali wspólny apel do premiera, wzywający do uwzględnienia drogi S15 w dokumentach strategicznych i planistycznych państwa, w tym w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Działanie to jest efektem styczniowej konferencji w Toruniu, podczas której lokalni politycy podpisali deklarację współpracy na rzecz realizacji S15.

S15 to nie tylko rozwój regionu, ale także poprawa bezpieczeństwa

Samorządowcy podkreślają, że S15 nie będzie jedynie nową trasą - stanie się istotnym impulsem dla rozwoju gospodarczego. Inwestycja usprawni komunikację między północno-wschodnią a południową częścią kraju, wzmocni potencjał miast średniej wielkości oraz powiatowych centrów administracyjnych, a także poprawi dostępność transportową dla około 1,5 miliona mieszkańców 80 gmin.

Bardzo się cieszę, że stworzyliśmy koalicję, która będzie wspólne zabiegać o to, aby ta droga mogła w przyszłości powstać. Projekt otwiera możliwości rozwojowe dla mniejszych ośrodków. W planach rządowych obecnie nie ma tej drogi. Będziemy tak długo się spotykać, tak długo apelować, aż osiągniemy sukces

Jednym z kluczowych efektów budowy S15 będzie zwiększenie bezpieczeństwa. Obecna DK15 w wielu miejscach jest drogą jednojezdniową, z licznymi skrzyżowaniami i intensywnym ruchem ciężarowym, co sprzyja wypadkom. Trasa ekspresowa ograniczy ryzyko niebezpiecznych manewrów, takich jak wyprzedzanie "na trzeciego" i zmniejszy zagrożenie kolizji czołowych. Projekt popiera blisko 40 samorządów z różnych województw.

Droga S15 jako nowy kręgosłup komunikacyjny kraju

Planowana trasa miałaby przebiegać przez miasta takie jak Olsztyn, Ostróda, Brodnica, Toruń, Inowrocław, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kluczbork i Opole, a następnie łączyć się z autostradą A4. Dzięki temu powstałoby nowe, ogólnokrajowe połączenie, które mogłoby odciążyć istniejące drogi i przejąć ruch tranzytowy oraz ciężarowy. Samorządy podkreślają, że w tym korytarzu od dawna brakuje drogi szybkiego ruchu, a jej budowa znacząco poprawiłaby dostępność komunikacyjną regionów położonych z dala od obecnej sieci autostrad i ekspresówek.

Marszałkowie wskazują także, że S15 uzupełni istniejące i planowane szlaki, takie jak S5, tworząc spójny system komunikacyjny w centralnej Polsce. Ponieważ projekt nie został jeszcze ujęty w rządowych planach budowy dróg, samorządowcy apelują o budowę ponadregionalnego poparcia i kontynuowanie działań lobbingowych, aby inwestycja mogła stać się rzeczywistością.

