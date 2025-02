Budowana droga ekspresowa S19 będzie kluczowym elementem międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma połączyć Europę Północną i Południową. W Polsce cała trasa liczyć będzie około 700 km, obejmując odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19. Jednym z jej najważniejszych fragmentów będzie odcinek między Babicą a Jawornikiem, który przebiega przez mocno pagórkowaty teren, typowy dla bieszczadzkiego krajobrazu.

Estakada o oznaczeniu ES-26 będzie zlokalizowana pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Będzie to ośmioprzęsłowa konstrukcja o długości 1082 metrów i szerokości 29 metrów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że cała estakada będzie wznosiła się na wysokości 80 metrów, co sprawia, że można ją porównać do wysokości Bazyliki Mariackiej w Krakowie.