Spis treści: Jak przebiega droga S3? Czy trasą S3 dojadę do Czech? Jak idzie budowa drogi D11 w Czechach? Kiedy droga D11 w Czechach będzie gotowa?

Jak przebiega droga S3?

Droga ekspresowa S3 to jedno z kluczowych połączeń drogowych w zachodniej części naszego kraju. Licząca prawie 500 km trasa ciągnie się od Świnoujścia do południowej granicy Polski w Lubawce i łączy się z autostradami A6 na wysokości Szczecina, A2 w okolicach Świebodzina i A4 pod Legnicą.

W szerszej perspektywie stanowi ona część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, która łączy Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim i częściowo z Morzem Północnym. To również część europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 4,4 tys. km (uwzględniając połączenia promowe) prowadzącej ze szwedzkiego Malmo aż do Chani na Krecie.

Czy trasą S3 dojadę do Czech?

Choć droga ekspresowa S3 jest już ukończona, to kierowcy zmierzający do Czech nie mogą jadąc nią przekroczyć granicy z naszymi południowymi sąsiadami. Na węźle Lubawka zjeżdżają oni z ekspresówki i korzystając z drogi krajowej nr 5 przekraczają przejście graniczne. Trzykilometrowy odcinek S3 prowadzący od węzła Lubawka do granicy z Czechami jest obecnie niedostępny. Wynika to z faktu, że czeski odcinek autostrady D11, z którym ma łączyć się S3, nie został jeszcze wybudowany. W efekcie polska ekspresówka na południu kończy się w polu. Ale już niedługo ulegnie to zmianie.

We Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA i jej czeskiego odpowiednika Reditelstvi silnic a dalnic. Omówiono na nim kwestię połączenia S3 z mającą przechodzić w nią budowaną czeską autostradą D11.

Jak idzie budowa drogi D11 w Czechach?

Droga D11 z Pragi przez Hradec Kralove do granicy państwa w Lubawce będzie miała łączną długość ok. 155 km. Ciekawostka: budowa tej trasy ruszyła już blisko 50 lat temu: w 1978 roku. Trasa od czeskiej stolicy przez Hradec Kralove do Jaromera jest już wybudowana. W budowie obecnie znajduje się liczący 41 km fragment Jaromer - Trutnov - granica państwa. Prace podzielono na w sumie trzy odcinki:

granica polsko-czeska - Královec o długości 3,3 km

Královec - Trutnov o długości 17,9 km

Trutnov - Jaroměř o długości 19,5 km

Kiedy droga D11 w Czechach będzie gotowa?

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli RSD Czesi skupiają się głównie na realizacji fragmentu z Kralovca do granicy z Polską. Zgodnie z zapowiedzią strony czeskiej przewidywany termin połączenia polskiej i czeskiej trasy to trzeci kwartał 2028 r. Cała trasa ma być natomiast gotowa w 2028 r.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL