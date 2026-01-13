W skrócie Rząd zadeklarował wsparcie finansowe i legislacyjne dla budowy metra w Krakowie.

Planowane są dwie linie metra o długości 29 kilometrów, a realizacja inwestycji ma ruszyć w 2030 roku.

Trwają prace nad nowymi wariantami trasy S7 Kraków-Myślenice, uwzględniającymi głos mieszkańców i samorządów.

Metro w Krakowie z udziałem rządu

Wsparcie dla budowy metra zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowach z prezydentem Krakowa. Rząd, jak podkreślono ma świadomość, że skala inwestycji znacznie przekracza możliwości finansowe samorządu w krótkim czasie.

Rozważane są rozwiązania systemowe, które miałyby umożliwić sprawniejszą realizację projektu. Wśród nich wymieniane są specjalny mechanizm finansowania z udziałem państwa oraz odrębna ścieżka prawna w postaci specustawy. Taki model miałby skrócić procedury administracyjne i ograniczyć ryzyko opóźnień.

Zdaniem rządu Polska wciąż pozostaje w tyle za krajami Europy Zachodniej pod względem rozwoju transportu podziemnego, a Kraków jako drugie co do wielkości miasto w kraju - powinien doczekać się własnego metra.

Budowa metra w Krakowie

Zgodnie z planami miasta metro w Krakowie ma liczyć 29 kilometrów i 29 stacji. Eksperci rekomendują budowę dwóch linii: M1 z Nowej Huty do Opatkowic oraz M2 z Nowej Huty do Kurdwanowa. Taki układ ma obsłużyć najbardziej obciążone kierunki ruchu w metropolii.

Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w 2030 r., a oddanie pierwszej linii do użytku w 2035 r. Wstępny koszt całej inwestycji szacowany jest na 13-15 mld zł. Bez wsparcia państwa byłoby to jedno z największych obciążeń finansowych w historii miasta.

Władze Krakowa podkreślają, że metro ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby transportowe i sposób na ograniczenie ruchu samochodowego w centrum.

Nowe warianty trasy S7 Kraków-Myślenice

Drugim ważnym tematem rozmów była droga ekspresowa S7 na południe od Krakowa. Obecnie zaprezentowano sześć wariantów przebiegu trasy między Krakowem a Myślenicami, jednak zdaniem rządu, żaden z nich nie powinien być uznany za ostateczny.

Wicepremier skrytykował dotychczasowe propozycje i zapowiedział rozpoczęcie prac nad nowymi wariantami. Mają one w większym stopniu uwzględniać głos samorządów i mieszkańców, a także lokalne uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe.

Celem inwestycji jest połączenie autostrady A4 z nowym odcinkiem S7 za Myślenicami oraz realne odciążenie zakopianki, która od lat jest jedną z najbardziej przeciążonych tras w regionie.

Planowana S7 budzi sprzeciw części mieszkańców południowego Krakowa i sąsiednich miejscowości. Obawy dotyczą m.in. hałasu, ingerencji w środowisko i pogorszenia jakości życia. Rząd deklaruje, że nowe warianty mają pogodzić potrzeby transportowe z oczekiwaniami lokalnych społeczności.

