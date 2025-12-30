W skrócie W 2026 roku w Polsce oddane zostanie ok. 290 km nowych dróg – autostrad, ekspresówek i obwodnic.

Największe inwestycje dotyczą m.in. autostrady A2, drogi S19, S10, obwodnicy Krakowa i odcinków S6 na Pomorzu.

Opóźnienia i przesunięcia terminów wystąpiły m.in. przy obwodnicy Chełma czy S74 Kielce – Mniów, część inwestycji zostanie ukończona dopiero po 2026 roku.

Nowe trasy poprawią przepustowość i bezpieczeństwo w wielu regionach, zapewniając sprawniejszy ruch na kluczowych odcinkach kraju.

Na konferencji prasowej zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury poinformowano, że na koniec 2025 roku kierowcy w Polsce będą mogli skorzystać z 5 466,7 km dróg szybkiego ruchu, z czego 1894,5 km stanowią autostrady, a 3571,2 km drogi ekspresowe. Drogowcy nie osiadają na laurach i przygotowują plany na przyszły rok. W 2026 roku zamierzają otworzyć łącznie 290 km dróg, w tym 57,4 km autostrad, 178 km dróg ekspresowych i 55 km obwodnic.

Kiedy koniec S10 Bydgoszcz - Toruń?

W województwie kujawsko-pomorskim 2026 rok to planowo czas oddania do dyspozycji kierowców drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Parka Przemysłowy (z rozbudową drogi krajowej nr 25). Planuje się, że zakończenie realizacji liczącego 8,9 km fragmentu S10 i 5,4 km odcinka DK25 nastąpi w trzecim kwartale przyszłego roku. W tym samym okresie planowo zakończyć się ma budowa dwóch innych fragmentów S10 w województwie kujawsko-pomorskim: 8,6 km między węzłami Bydgoszcz Park Przemysłowy - Solec Kujawski oraz 21,2 km od węzła Solec Kujawski do Toruń Zachód.

Jakie nowe drogi w województwie lubelskim?

Sporo nowych odcinków szykuje się w województwie lubelskim. W kwietniu 2026 r. zakończyć się ma budowa liczącego prawie 23 km fragmentu drogi S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski. Mniej precyzyjnie, na drugi kwartał, drogowcy szacują ukończenie prac na sąsiednim fragmencie Radzyń Podlaski - Kock (18,3 km). Dodatkowo, jak wynika ze strony inwestycji, w maju 2026 roku kierowcy skorzystają z drugiej jezdni na obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, również w ciągu S19 (7,8 km). Pierwotnie planowano, że inwestycja zakończy się jeszcze w 2025 r.

W 2026 roku na Lubelszczyźnie zakończyć ma także budowa 15,8-kilometrowego fragmentu S19 od końca wspomnianej już obwodnicy do węzła Lubartów Północ (bez samego węzła). Pierwotnie jeszcze w 2025 r. planowano udostępnić kierowcom 13,8-kilometrową obwodnicę Chełma w ciągu S12, ale z uwagi na problemy (przedłużanie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) i fakt, że zaawansowanie rzeczowe wynosi 56 proc. zrealizowanie tego terminu jest niemożliwe. Obecnie planuje się, że trasa zostanie oddana dopiero w 2027 roku.

Kiedy będzie skończona obwodnica Krakowa?

W województwie małopolskim w maju 2026 r. nastąpić ma zakończenie budowy 9-kilometrowej obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. Najważniejszym wydarzeniem drogowym w Małopolsce w przyszłym roku będzie jednak najprawdopodobniej zaplanowane na jesień otwarcie 3,5-kilometrowego fragmentu drogi S7 między węzłami Mistrzejowice i Grębałów. Tym samym ring wokół Krakowa zostanie domknięty.

Kiedy otworzą A2 do Białej Podlaskiej?

Na Mazowszu planowało się, że w 2025 r. dobiegnie końca budowa 11,3-kilometrowej obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50. Z uwagi na przeciągające się procedowanie decyzji ZRID zrealizowanie zamierzonego terminu nie jest jednak możliwe. W związku z tym prognozuje się, że trasa zostanie ukończona w trzecim kwartale 2026 roku. Planowo w tym samym roku nastąpi również koniec prac na 19,5-kilometrowej obwodnicy Pułtuska.

Oprócz tego należy spodziewać się, że w 2026 roku zostaną udostępnione brakujące fragmenty autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód aż do Białej Podlaskiej (warto zaznaczyć, że choć spora część tej trasy przebiega przez województwo lubelskie, to całą tę inwestycję nadzoruje warszawski oddział GDDKiA). W grudniu 2025 r. kierowcom oddano do użytku 8-kilometrowy odcinek między węzłami Siedlce Południe - Siedlce Wschód wraz z 2-kilometrowym fragmentem wcześniejszego odcinka, przed węzłem Siedlce Południe.

Dla dalszej części blisko 19-kilometrowego odcinka, czyli ok. 11 km od węzła Siedlce Wschód do Malinowca prowadzone są jeszcze procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ukończony jest również 14,1-kilometrowy fragment Swory - Biała Podlaska, jednak ten zostanie otwarty dopiero po zakończeniu prac na odcinkach Malinowiec - Łukowisko (18 km) i Łukowisko - Swory (12,5 km). W obu przypadkach zaawansowanie prac wynosi 85 proc., więc śmiało można zakładać, że autostradą A2 dojedziemy do Białej Podlaskiej już w przyszłym roku.

Jakie odcinki Via Carpatia na Podkarpaciu?

Na Podkarpaciu w sierpniu 2026 r. kierowcom udostępniona zostanie druga jezdnia na liczącym blisko 14 km fragmencie drogi S19 między węzłami Sokołów Małopolski i Jasionka. W kolejnym miesiącu, wrześniu, zakończyć się ma planowo budowa 11,6-kilometrowego fragmentu S19 Babica (bez węzła) - Jawornik. Na 2026 rok planowano również udostępnić 12,5-kilometrowy odcinek Domaradz - Krosno, ale obecnie GDDKiA szacuje, że nastąpi to w 2027 roku.

Jakie drogi skończą na Podlasiu w 2026 roku?

W 2025 r. kierowcom miała zostać oddana 10,2-kilometrowa trasa S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód. Z uwagi na zaawansowanie rzeczowe wynoszące na tym fragmencie niemal 76 proc. niemożliwe jest zrealizowanie tego terminu. Można w związku z tym domniemywać, że, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, również ten odcinek zostanie ukończony w kolejnym roku. Pod koniec 2026 r. (z informacji na stronie kontraktu wynika, że będzie to grudzień) drogowcy mają ukończyć 6,5-kilometrowy odcinek S19 Deniski - Haćki.

Sądząc po zaawansowaniu prac rzeczowych (96 proc.) w przyszłym roku można spodziewać się również otwarcia blisko 16-kilometrowego fragmentu S19 Boćki (bez węzła) - Malewice. Podobnie z sąsiednim odcinkiem Malewice - Chlebczyn. Tu jednak może nastąpić to znacznie później, biorąc pod uwagę, że zaawansowanie rzeczowe liczącego 25 km fragmentu wynosi 80 proc.

Kiedy otwarcie S6 Słupsk - Bożepole Wielkie?

W przypadku dróg w województwie pomorskim w 2026 roku, prawdopodobnie w trzecim kwartale, nastąpi udostępnienie kierowcom 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. W sierpniu przedstawiciele gdańskiego oddziału GDDKiA informowali, że przesunięcie terminu (z 2025 r.) wynikało m.in. "ze złych warunków pogodowych" w latach 2023 i 2024.

Podobnie sprawa ma się z sąsiadującym z nim 13-kilometrowym fragmentem Bobrowniki - Skórowo oraz liczącym 11 km odcinkiem Skórowo - Leśnice (dodatkowo w obu tych przypadkach przedłużyły się badania archeologiczne). W związku z tym planuje się, że oddanie do ruchu obu tras nastąpi w drugim kwartale 2026 r. W tym samym okresie udostępniony ma być również fragment Leśnice - Bożepole Wielkie o długości 22 km. Tu powodem przesunięcia terminu z 2025 r. miały być "roszczenia pogodowe" oraz "odmienne warunki gruntowe" na części przyszłej drogi.

Kiedy obwodnica Bierunia?

W województwie śląskim w sierpniu 2026 r. zakończyć się ma z kolei budowa fragmentu S1 Bieruń - Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia (2,9 km w ciągu S1, 2,1 km w ciągu DK44).

Kiedy koniec budowy S74 Kielce - Mniów?

W województwie świętokrzyskim pierwotnie w kwietniu 2026 r. udostępniona kierowcom miała być licząca 16,4 km trasa S74 z Mniowa do węzła Kielce Zachód. Z uwagi na fakt, że obecnie zaawansowanie rzeczowe tej inwestycji wynosi 45 proc. trudno spodziewać się, by drogowcom udało się dotrzymać tego terminu. Obecnie zakłada się, że drogę uda się skończyć do końca 2026 r. W pierwszej połowie 2026 r. natomiast kierowcy skorzystają z drugiej części liczącej łącznie 11,7 km obwodnicy Wąchocka, a w drugiej połowie ukończona ma być również druga część (4,38 km) budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej.

Jakie nowe drogi w 2026 r.? Warmińsko-mazurskie

W 2025 r. zakończyć się miała rozbudowa drogi krajowej nr 65 relacji Gąski - Ełk (13,6 km) oraz Nowa Wieś Ełcka - granica województwa (12,3 km). W październikowym komunikacie na temat rozbudowy DK 65 olsztyński oddział GDDKiA nie wspominał o nowym terminie, jednak można domniemywać, że realizacja obu inwestycji dobiegnie końca w 2026 r.

Kiedy koniec S11 Bobolice Szczecinek?

Jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie, docelowo w lipcu 2026 roku kierowcy mają skorzystać z 24,4-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S11 Bobolice - Szczecinek.

