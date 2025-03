Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 68 km trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Do domknięcia ringu brakuje ok. 14 kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt). W skład tej trasy wchodzą dwa fragmenty - Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód.