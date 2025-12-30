W skrócie Podjęto kluczową decyzję o przebiegu Drogi Czerwonej w Gdyni, która ma połączyć port z głównymi trasami krajowymi.

Wybrany wariant W1D zakłada budowę ponad 5 km trasy oraz przebudowę fragmentów Obwodnicy Trójmiasta, z trzema istotnymi węzłami komunikacyjnymi.

Nowa trasa ma poprawić przepustowość ruchu, zwiększyć konkurencyjność Portu Gdynia i zapewnić bezpieczeństwo pieszym oraz rowerzystom.

Wybrano przebieg Drogi Czerwonej. Co dokładnie zdecydowano?

Pod koniec grudnia 2025 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zarekomendowano wariant W1D jako podstawę do dalszych prac projektowych. Chodzi o pierwszy odcinek Drogi Czerwonej, prowadzący od węzła Gdynia Chylonia do węzła Kwiatkowskiego II.

Decyzja zapadła po analizie dokumentacji przygotowanej na etapie koncepcji programowej. Brano pod uwagę kryteria techniczne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. W pracach uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury, projektanci oraz samorządy.

Kolejnym krokiem ma być złożenie w I kwartale 2026 r. wniosku o decyzję środowiskową. Postępowanie poprowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Droga Czerwona - jak będzie przebiegać nowa trasa?

Rekomendowany wariant W1D ma długość ponad 5 km i zakłada także przebudowę fragmentów Obwodnicy Trójmiasta. Na jego przebiegu zaplanowano trzy kluczowe węzły - Gdynia Chylonia, zapewniający połączenie z ul. Morską, Dolina Logistyczna oraz Kwiatkowskiego II, łączący nową trasę z Estakadą Kwiatkowskiego oraz ulicami Energetyków i Janka Wiśniewskiego.

Droga Czerwona ma powstać jako dwujezdniowa trasa klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. Zostanie włączona do sieci TEN-T i docelowo połączona z układem drogowym poprzez pięć węzłów.

Dlaczego ta inwestycja jest potrzebna?

Obecnie głównym połączeniem Portu Gdynia z zapleczem drogowym pozostaje Trasa Kwiatkowskiego. To rozwiązanie, które od lat działa na granicy swoich możliwości. Ograniczona nośność i przepustowość sprawiają, że intensywny ruch ciężarowy powoduje zatory i utrudnienia zarówno dla transportu towarowego, jak i dla ruchu lokalnego.

Droga Czerwona ma przejąć znaczną część ruchu ciężkiego, zapewniając bezpośredni dojazd do dróg krajowych oraz tras ekspresowych S6 i S7. W praktyce oznacza to sprawniejszy transport ładunków, mniejsze przeciążenie miejskich ulic i większą przewidywalność przejazdów dla firm logistycznych.

Z punktu widzenia portu inwestycja ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju przeładunków i konkurencyjności wobec innych portów regionu. Projekt nie pomija także niechronionych uczestników ruchu. W jego ramach zaplanowano budowę kładek oraz tuneli, które umożliwią bezpieczne przekraczanie trasy pieszym i rowerzystom. Całość inwestycji obejmuje trzy odcinki o łącznej długości ok. 9 km.

