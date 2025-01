Dotychczas droga ekspresowa S52 ma dwa funkcjonujące odcinki – od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 r. dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa. Cała trasa powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.