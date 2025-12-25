Kolejne kilometry autostrady otwarte. GDDKiA zrobiła kierowcom prezent

W skrócie Otwarto nowy 10-kilometrowy odcinek autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

Inwestycja podzielona jest na cztery odcinki, z których dwa są prawie ukończone, a dwa wymagają jeszcze prac i decyzji administracyjnych.

GDDKiA prowadzi obecnie zimową przerwę, a w realizacji jest ponad 1500 km nowych dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała zezwolenie na użytkowanie dla pierwszej części odcinka od węzła Siedlce Południe do okolic Malinowca. Kierowcy mogą zatem korzystać z kolejnego fragmentu autostrady A2 do węzła Siedlce Wschód na przecięciu z istniejącą DK2. Dla dalszej części inwestycji - odcinka o długości ok. 11 km od węzła Siedlce Wschód w kierunku Malinowca - trwają jeszcze procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Na kolejnych dwóch fragmentach - od Malinowca do węzła Łukowisko i dalej do Swór - trwają prace.

Z Siedlec do Białej Podlaskiej. 65,4 km nowej drogi dla kierowców

Budowa autostrady A2 od węzła Siedlce Południe do węzła Biała Podlaska podzielona jest na cztery odcinki realizacyjne. Co istotne, wszystkie zostały wytyczone w nowym śladzie. Wczoraj do użytku oddany został pierwszy fragment o długości 8 km, a pomiędzy węzłami Siedlce Południe i Siedlce Wschód kierowcy korzystają z 2-kilometrowej końcówki poprzedniego odcinka.

GDDKiA przekazuje również, że czwarty odcinek od Swór do węzła Biała Podlaska o długości 14,1 km ma już pozwolenie na użytkowanie, jednak to, kiedy przejadą nim kierowcy, uzależnione jest od zakończenia prac na wcześniejszych fragmentach. Śmiało można jednak powiedzieć, że roboty na dwóch środkowych odcinkach zmierzają już ku końcowi - prace pomiędzy Malinowcem i Sworami związane są z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej, montażem ekranów akustycznych oraz ogrodzenia.

Autostrada A2 pomiędzy Malinowcem i Sworami. Wykonawca stawia warunki

Na obu fragmentach zaawansowanie prac określone jest na 85 proc. Pierwszy z nich, od Malinowca do Łukowiska, ma 18 km, a drugi - od Łukowiska do Swór - mierzy 12,5 km. GDDKiA proceduje aktualnie roszczenia wykonawcy obu środkowych odcinków, który oczekuje wydłużenia czasu na ich ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Ostateczne terminy umowne mogą zatem ulec zmianie.

Łączna wartość projektu obejmującego budowę czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej to blisko 3 mld zł. Realizacja tej inwestycji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) kwotą ponad 1,3 mld zł.

GDDKiA rozpoczyna zimową przerwę. Ile kilometrów dróg jest obecnie w realizacji?

Przerwa zimowa obowiązuje od połowy grudnia do połowy marca i nie oznacza całkowitego wstrzymania prac. Jeżeli pogoda pozwala wykonawcy mogą prowadzić roboty, które - zgodnie ze sztuką - mogą być wykonywane przy niskich temperaturach. Zabronione jest natomiast prowadzenie prac wymagających dodatnich temperatur, takich jak układanie warstw bitumicznych.

GDDKiA przekazała, że w momencie rozpoczęcia zimowej przerwy realizuje 126 zadań w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu budowy 100 obwodnic. Łączna długość odcinków to niemal 1520 km, a wartość inwestycji wynosi 61,8 mld zł. Dodatkowo kolejne 30 zadań o długości 400 km - o wartości 17 mld zł - jest aktualnie na etapie przetargów. Równocześnie inwestycje drogowe o łącznej długości 2730 km znajdują się na różnych etapach przygotowania.

