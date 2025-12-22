W skrócie GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę dwóch odcinków S11 na trasie Ujście - Oborniki o łącznej długości 43,1 km.

Nowy fragment ekspresowej S11 skróci czas podróży ze środkowego Pomorza na Śląsk, omijając tereny zabudowane oraz przewidując budowę nowych węzłów i MOP-ów.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2028 - 2031, a umowy z wykonawcami mają zostać podpisane w drugiej połowie 2025 roku.

Droga ekspresowa S11 należy obecnie do najszybciej rozbudowywanych tras w Polsce. Po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytku połączy Pomorze Zachodnie oraz Środkowe z południem kraju, znacząco skracając czas przejazdu z Kołobrzegu i Koszalina do Aglomeracji Śląskiej.

Marcin Kucharczak z poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał PAP, że do publikacji skierowano ogłoszenia o przetargach na realizację odcinków drogi ekspresowej S11 pomiędzy Ujściem (powiat pilski) a Budzyniem (powiat chodzieski) oraz między Budzyniem a Parkowem (powiat obornicki). Łączna długość obu fragmentów wyniesie 43,1 km.

S11 Ujście - Oborniki. Przebieg nowej trasy

Początek trasy zaplanowano po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 11 w Nowej Wsi Ujskiej, gdzie będzie ona stanowić przedłużenie projektowanej obwodnicy Ujścia. Następnie trasa ekspresowa będzie prowadzić w kierunku Rogoźna, po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 11, z ominięciem obszarów zabudowanych. Na swojej drodze przekroczy rzekę Wełnę oraz linię kolejową nr 236 na odcinku Wągrowiec - Bzowo Goraj. W rejonie Dziewczej Strugi zbliży się do DK11, a następnie poprowadzona zostanie wzdłuż niej, łącząc się z obwodnicą Obornik.

Na planowanych odcinkach przewidziano budowę czterech węzłów drogowych. Powstaną one w Chodzieży - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 183 (Chodzież - Czarnków), w Budzyniu - przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości, w Rogoźnie - na skrzyżowaniu z drogą powiatową łączącą Czarnków z Rogoźnem, oraz w Wełnie - przy drodze powiatowej Parkowo - Wełna, w pobliżu istniejącej drogi krajowej nr 11. Dodatkowo w okolicach Stróżewic zaplanowano budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji komercyjnej, obejmujących stacje paliw oraz zaplecze gastronomiczne.

Budowa planowana jest na lata 2028 - 2031

Zgodnie z założeniami GDDKiA inwestycja będzie realizowana w formule "projektuj i buduj". Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy. Budowa nowej trasy planowana jest na lata 2028-2031, natomiast podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na drugą połowę przyszłego roku.

