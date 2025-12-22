Znad Bałtyku na Śląsk w ekspresowym tempie. Ruszył ważny przetarg

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że do Dziennika Urzędowego UE skierowano ogłoszenie o przetargach na zaprojektowanie oraz budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S11 na trasie Ujście - Oborniki w województwie wielkopolskim. Ponad 40-kilometrowy odcinek będzie istotną częścią drogi ekspresowej S11, która po zakończeniu inwestycji połączy Pomorze Środkowe z zachodnią częścią Polski.

Kolorowa mapa sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego z oznaczeniami tras ekspresowych i autostrad, wyróżnione fragmenty trasy S11 oraz zaznaczone miasta takie jak Poznań, Bydgoszcz, Wyrzysk i Człopa.
S11 Ujście - Oborniki. Ruszył ważny przetarg bbialeckaGDDKiA

W skrócie

  • GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę dwóch odcinków S11 na trasie Ujście - Oborniki o łącznej długości 43,1 km.
  • Nowy fragment ekspresowej S11 skróci czas podróży ze środkowego Pomorza na Śląsk, omijając tereny zabudowane oraz przewidując budowę nowych węzłów i MOP-ów.
  • Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2028 - 2031, a umowy z wykonawcami mają zostać podpisane w drugiej połowie 2025 roku.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Droga ekspresowa S11 należy obecnie do najszybciej rozbudowywanych tras w Polsce. Po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytku połączy Pomorze Zachodnie oraz Środkowe z południem kraju, znacząco skracając czas przejazdu z Kołobrzegu i Koszalina do Aglomeracji Śląskiej.

Marcin Kucharczak z poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał PAP, że do publikacji skierowano ogłoszenia o przetargach na realizację odcinków drogi ekspresowej S11 pomiędzy Ujściem (powiat pilski) a Budzyniem (powiat chodzieski) oraz między Budzyniem a Parkowem (powiat obornicki). Łączna długość obu fragmentów wyniesie 43,1 km.

S11 Ujście - Oborniki. Przebieg nowej trasy

Początek trasy zaplanowano po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 11 w Nowej Wsi Ujskiej, gdzie będzie ona stanowić przedłużenie projektowanej obwodnicy Ujścia. Następnie trasa ekspresowa będzie prowadzić w kierunku Rogoźna, po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 11, z ominięciem obszarów zabudowanych. Na swojej drodze przekroczy rzekę Wełnę oraz linię kolejową nr 236 na odcinku Wągrowiec - Bzowo Goraj. W rejonie Dziewczej Strugi zbliży się do DK11, a następnie poprowadzona zostanie wzdłuż niej, łącząc się z obwodnicą Obornik.

Na planowanych odcinkach przewidziano budowę czterech węzłów drogowych. Powstaną one w Chodzieży - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 183 (Chodzież - Czarnków), w Budzyniu - przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości, w Rogoźnie - na skrzyżowaniu z drogą powiatową łączącą Czarnków z Rogoźnem, oraz w Wełnie - przy drodze powiatowej Parkowo - Wełna, w pobliżu istniejącej drogi krajowej nr 11. Dodatkowo w okolicach Stróżewic zaplanowano budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji komercyjnej, obejmujących stacje paliw oraz zaplecze gastronomiczne.

Zobacz również:

Tę drogę chce budować 19 firm. Postęp na S11
Polskie drogi

Tę drogę chce budować 19 firm. Poprawi dojazd ze Śląska nad Bałtyk

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

    Budowa planowana jest na lata 2028 - 2031

    Zgodnie z założeniami GDDKiA inwestycja będzie realizowana w formule "projektuj i buduj". Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy. Budowa nowej trasy planowana jest na lata 2028-2031, natomiast podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na drugą połowę przyszłego roku.

    Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TTINTERIA.PLINTERIA.PL

    Najnowsze