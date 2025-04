Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą jest jednym z odcinków o największym natężeniu ruchu w naszym kraju. Jak wykazały wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, liczba pojazdów przejeżdżających tym fragmentem w ciągu dnia to, w zależności od miejsca i pory, od ponad 50 tys. do blisko 100 tys.

Co więcej, drogowcy spodziewają się, że ruch będzie wzrastał, a w związku z tym rozbudowa jest konieczna, by zapewnić większy komfort podróżowania.

W związku z tym drogowcy planują rozbudować A2 o dodatkowe pasy ruchu. Na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków trasa mieć po trzy pasy (na obu jezdniach) i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Oprócz tego GDDKiA planuje również wykonanie prac na węźle Łódź Północ na połączeniu autostrad A1 i A2.

Do rozpoczęcia prac konieczne jest jednak uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) od odpowiedniego wojewody. Teraz GDDKiA poinformowała, że stosowne decyzje wydał wojewoda mazowiecki. Dotyczą one dwóch odcinków - jeden rozpoczyna się na granicy województw i kończy ok. 3 km przed węzłem Grodzisk Mazowiecki. Drugi kończy swój bieg na węźle Konotopa.

GDDKiA podkreśla, że rozbudowa autostrady będzie jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań. Wynika to m.in. z faktu, że prace będą prowadzone przy trwającym ruchu drogowym. Co więcej, drogowcy stawiają sobie za cel, by zarówno w kierunku Poznania, jak i Warszawy, kierowcy mogli korzystać z dwóch pasów ruchu. To wiąże się z koniecznością opracowania specjalnej organizacji ruchu. By zmusić kierowców do respektowania ograniczeń, GDDKiA zamierza wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości. Podkreślono, że takie rozwiązanie sprawdziło się w czasie budowy autostrady A1 między Tuszynem i Częstochową.