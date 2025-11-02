W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wybrała wykonawców trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina, a realizacja największej inwestycji drogowej regionu jest coraz bliżej.

Budowa obejmie imponujący tunel pod Odrą o długości 5 km oraz aż 49 km nowej trasy, które mają odciążyć główne drogi w okolicach Szczecina.

Nowa obwodnica znacząco skróci trasy i czas przejazdu między Policami a Goleniowem, a ukończenie jej wszystkich odcinków przewidziano na lata 2029-2033.

Wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargach na realizację wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Dla fragmentu Kołbaskowo-Dołuje złożono 10 ofert, dla Dołuje-Police 9 ofert, natomiast dla Police-Goleniów zaledwie 5. Złożona dokumentacja została wnikliwie sprawdzona, a część ofert odrzucono. W przypadku firmy CCS Claims Consulting Samson Zbigniew Szymczak dla odcinka Police-Goleniów brakowało większości załączników, oferta nie była zabezpieczona wadium i nie została prawidłowo podpisana. Z kolei dla fragmentów Kołbaskowo-Dołuje oraz Dołuj-Police odrzucono najtańsze oferty, ponieważ firma Intercor nie udzieliła wyjaśnień podczas badania ofert, a China Harbour Engineering Company wniosła wadium w nieprawidłowy sposób.

Wybudują trzy odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Kiedy zostaną otwarte?

Wykonawcy, z którymi GDDKiA podpisze umowy, będą musieli opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane. Dla odcinków Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police terminy realizacji będą takie, jak dla standardowych odcinków drogowych, a ukończenie planowane jest w 2029 r. Natomiast dla fragmentu Police-Goleniów czas realizacji zostanie wydłużony z powodu konieczności wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu pod Odrą o długości 5 km. Kierowcy skorzystają z tego odcinka w 2033 r.

Zaktualizowaliśmy budżet dla tej największej od kilkudziesięciu lat inwestycji w województwie zachodniopomorskim, który aktualnie wynosi ponad 8,3 mld zł. Pozwoliło to wybrać wykonawców i teraz została ostatnia prosta do podpisania umów. Wtedy ruszy tak długo wyczekiwana budowa ZOŚKI, czyli Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Wszyscy czekamy na ten moment, bo to będzie wielka zmiana dla całego regionu

Zachodnia Obwodnica Szczecina odciąży drogi A6, S3 i S6. Ring wokół miasta będzie domknięty

Budowa ZOS ma za zadanie odciążyć drogi A6, S3 i S6 omijające Szczecin od południa oraz wschodu. Do zatorów drogowych dochodzi szczególnie latem, gdy odnotowywany jest wzrost natężenia ruchu ze względu na ruch turystyczny. Nowa S6 ma domknąć ring wokół Szczecina.

Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ po drugiej stronie Odry trzeba pokonać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmniejszy się kilkukrotnie.

Powstanie imponujący tunel pod Odrą o długości 5 km. Jezdnia będzie na głębokości 45 m

Zachodnia Obwodnica Szczecina przetnie na północ od Polic rzekę Odrę, którą prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie. Tunel w ciągu trasy S6 o długości 5 km będzie drążony dwururowo maszyną TBM. Średnica zewnętrzna tunelu wyniesie niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. W jego ciągu powstanie 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji. Spód konstrukcji znajdzie się maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, a jezdnia będzie na głębokości do 45 m.

Ruszy budowa trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Łącznie liczą prawie 49 km długości

Budowa ZOS została podzielona na trzy fragmenty. Odcinek Kołbaskowo-Dołuje o długości 13,6 km rozpocznie się na połączeniu z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13, gdzie - poprzez nowy układ drogowy - włączy się do autostrady A6. Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe i 18 obiektów mostowych, w tym osiem przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również obwód utrzymania drogi przy węźle Siadło Górne.

Fragment Dołuje-Police o długości 11,9 km rozpocznie się na zachód od miejscowości Wołczkowo, a następnie przetnie drogę powiatową Wołczkowo-Dobra. Połączy trasę S6 od wschodu z obwodnicą Wołczkowa (przewidzianą do realizacji przez gminę Dobra). Na południe od Sławoszewa powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych, a dalej droga będzie wiodła przez tereny leśne, gdzie przewidziano budowę czterech górnych przejść dla zwierząt. Łącznie w ramach budowy tego odcinka powstaną dwa węzły drogowe i 14 obiektów mostowych.

Odcinek Police-Goleniów będzie najdłuższy, bo mierzyć będzie 23,4 km. Rozpocznie się około 1,5 km od węzła drogowego Police, gdzie zlokalizowany będzie obwód drogowy wraz z Centrum Zarządzania Tunelem. Tuż za węzłem rozpocznie się wlot do tunelu drogowego przechodzącego pod instalacjami Zakładów Chemicznych, liniami kolejowymi, DW114, terenami portu Police i nurtem Odry. Wylot znajdzie się około 500 m od wschodniego brzegu Odry. Około 2,5 km na wschód od węzła drogowego Modrzewie powstanie MOP Bolesławice, na którym - oprócz parkingów i toalet - przewidziano rezerwę terenu pod budowę stacji paliw i restauracji. Trasa połączy się z istniejącymi drogami ekspresowymi S3 i S6 na węźle Goleniów Północ.

