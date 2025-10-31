W skrócie Budowa kluczowego odcinka S1 Mysłowice – Bieruń przekroczyła 26 proc. zaawansowania.

Koszt inwestycji wynosi 490 mln zł, a zakończenie prac przewidziane jest na połowę 2027 roku.

Nowa trasa połączy aglomerację śląską z Podbeskidziem i odciąży ruch na DK44.

Postępy na budowie trasy S1

Odcinek S1 Mysłowice - Bieruń to inwestycja o wartości blisko 490 mln zł, realizowana przez firmę Budimex. Umowę podpisano w lipcu 2022 roku, a decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydano w lutym 2025 roku, co pozwoliło rozpocząć roboty w terenie. Według GDDKiA zaawansowanie prac wynosi obecnie 26 proc.

W ostatnich tygodniach prowadzone były prace w branżach drogowej i mostowej, wykonywano nasypy, zbrojenia, deskowanie oraz roboty bitumiczne. Wykonawca ma 16 miesięcy na ukończenie zasadniczych prac od momentu przekazania placu budowy. Termin zakończenia inwestycji został przesunięty na połowę 2027 roku (II kwartał), podczas gdy pierwotnie planowano zakończenie z końcem 2026 roku.

Budowa drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami a Bieruniem wchodzi w kluczową fazę. © Krzysztof Pączkowski studiowizjer.pl GDDKiA

Kluczowy odcinek S1 Mysłowice - Bieruń

Nowy fragment S1 będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z rezerwą miejsca na trzeci pas w przyszłości. Projekt obejmuje budowę węzłów Kosztowy 2 i Lędziny, dwóch miejsc obsługi podróżnych oraz 12 obiektów inżynierskich, w tym mostów i wiaduktów.

Odcinek połączy się z istniejącą S1 w rejonie węzła Kosztowy w Mysłowicach, zapewniając ciągłość ruchu w stronę Bielska-Białej. Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy zyskają spójny, ekspresowy ciąg komunikacyjny między aglomeracją śląską a Podbeskidziem.

Docelowo trasa S1 ma połączyć autostradę A1 w Pyrzowicach z granicą słowacką w Zwardoniu, tworząc ważny korytarz transportowy dla południowej Polski i ruchu międzynarodowego.

Zmiany w harmonogramie i pozostałe odcinki S1

GDDKiA wyjaśnia, że wydłużenie czasu realizacji do połowy 2027 roku wynika z przedłużających się procedur administracyjnych oraz warunków pogodowych. Wykonawcy zgłosili również roszczenia terminowe związane z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku.

Budowa innych fragmentów nowej S1 jest również na zaawansowanym etapie. W sierpniu 2025 roku oddano do ruchu 10-kilometrowy odcinek między Oświęcimiem a Brzeszczami wraz z częścią obwodnicy Oświęcimia. Kolejne fragmenty-Dankowice-Bielsko-Biała Hałcnów oraz Bieruń-Oświęcim mają zostać udostępnione kierowcom do końca 2026 roku.

Nowy fragment S1 będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z rezerwą miejsca na trzeci pas w przyszłości. GDDKiA

Dzięki tym inwestycjom zniknie ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t, które obowiązuje obecnie na drodze krajowej nr 44 w Oświęcimiu. Pełne odciążenie sieci drogowej w regionie nastąpi po zakończeniu budowy ostatniej części obwodnicy miasta, planowanej na połowę 2026 roku.

S1 w liczbach i harmonogram realizacji

Cały nowy przebieg drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą będzie mieć długość około 40 km. W jego ramach powstanie kilka strategicznych węzłów, obwodnic i miejsc obsługi podróżnych. Łączny koszt realizacji wszystkich odcinków szacuje się na ponad 2 mld zł.

Po ukończeniu inwestycji kierowcy zyskają nowoczesną trasę, która skróci czas przejazdu pomiędzy aglomeracją śląską a południem województwa nawet o kilkanaście minut.

