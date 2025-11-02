Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu trzech lat Radom stanie się jednym z najbardziej "smart" miast w Polsce. System nie tylko ma skrócić czas przejazdu, ale też poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Miasto pod okiem algorytmu

W ciągu trzech lat Radom ma dołączyć do grona miast, w których ruchem zarządza nowoczesna technologia. System zostanie zainstalowany wzdłuż głównych arterii, takich jak Chrobrego, 25 Czerwca czy Warszawska. Na ponad 30 skrzyżowaniach pojawią się zmodernizowane sygnalizacje świetlne, a część z nich zostanie całkowicie przebudowana.

Przy okazji inwestycji powstaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, poszerzone zostaną chodniki i zatoki autobusowe, a tam, gdzie to konieczne, zmieni się geometria skrzyżowań. W centrum miasta powstanie również Centrum Zarządzania Ruchem, które będzie analizować dane z kamer i czujników, monitorować zdarzenia drogowe oraz sterować sygnalizacją w czasie rzeczywistym.

Zielone światło dla autobusów

Nowy system ma szczególnie pomóc komunikacji miejskiej. Wykorzystując kamery i detektory ruchu, algorytmy będą mogły przyznać autobusom priorytet na skrzyżowaniach - np. wydłużając zielone światło, gdy pojazd zbliża się do sygnalizacji. Celem jest skrócenie czasu przejazdu i poprawa punktualności.

Miasto zapewnia, że priorytet dla transportu publicznego nie odbędzie się kosztem kierowców - system ma dynamicznie dopasowywać cykle świateł do aktualnego natężenia ruchu, by uniknąć korków w innych częściach metropolii.

Pożegnanie z zalanym tunelem

W ramach projektu zostanie zmodernizowany także system monitorujący poziom wody w tunelu przy ul. Grzecznarowskiego - miejscu, które po każdej większej ulewie zamieniało się w pułapkę dla kierowców. Nowe czujniki mają nie tylko automatycznie kontrolować odpływ wody, ale też wysyłać komunikaty o utrudnieniach i objazdach na elektronicznych tablicach przy głównych ulicach.

Inteligentne miasto w praktyce

Radomski projekt to część szerszej strategii modernizacji transportu miejskiego finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Poza samym systemem sterowania ruchem, środki unijne zostaną przeznaczone także na zakup nowych elektrycznych autobusów oraz rozbudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Na ten cel Radom ma przyznane prawie 200 mln zł.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w Warszawie, Krakowie czy Rzeszowie, gdzie zautomatyzowane systemy transportowe pozwalają skrócić czas przejazdu nawet o kilkanaście procent i poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Technologia zamiast nerwów za kierownicą

Radomski Inteligentny System Transportowy ma być gotowy w ciągu trzech lat. Jeśli wdrożenie przebiegnie bez opóźnień, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej odczują realną różnicę - mniej stania na czerwonym, mniej korków i większe bezpieczeństwo w newralgicznych punktach miasta.

