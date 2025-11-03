Gdy niemiecki kierowca zobaczy przed sobą mlecznobiałą ścianę mgły, wie dokładnie, co ma zrobić. Zdejmuje nogę z gazu, patrzy na słupki ustawione co 50 metrów i utrzymuje maksymalnie 50 km/h. W Polsce w tym samym momencie jeden jedzie 40 km/h, inny 100 km/h, a jeszcze inny włącza światła awaryjne i trzyma się środkowego pasa. Nie dlatego, że jest mniej rozsądny - po prostu nikt mu nigdy nie powiedział, jaka prędkość jest bezpieczna przy takiej widoczności.

Na Zachodzie to zasada, u nas - interpretacja

W Niemczech, Austrii czy Szwajcarii kierowcy mają jasno określoną regułę: "50 metrów widoczności = 50 km/h". To nie jest slogan, tylko realna wykładnia przepisów wynikająca z §3 ust. 1 niemieckiego kodeksu drogowego (StVO). Zapis mówi, że w razie ograniczonej widoczności - np. przez mgłę, śnieg lub intensywny deszcz - kierowca musi tak dobrać prędkość, aby mógł zatrzymać pojazd w granicach widocznego odcinka drogi.

W Polsce przepisy również nakazują dostosowanie prędkości do warunków, ale bez żadnych liczb. Efekt? Każdy interpretuje to po swojemu. A gdy na drodze dochodzi do wypadku, najczęściej w policyjnym raporcie pojawia się to samo sformułowanie: "niedostosowanie prędkości do warunków na drodze".

Mgła w Polsce to wciąż ruletka

Jesień i zima w Polsce to sezon na mgły, a więc i na zderzenia, w których samochody wpadają na siebie niczym domino. Statystyki są bezlitosne - według danych Komendy Głównej Policji, co roku dochodzi do kilkuset wypadków w warunkach ograniczonej widoczności, a przyczyną większości z nich jest właśnie zbyt duża prędkość.

Na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie nie ma obowiązku jazdy z określoną prędkością w zależności od widoczności, wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do karambolu.

W Niemczech takie sytuacje również się zdarzają, ale ich skala jest nieporównywalna. ADAC - tamtejszy automobilklub - od lat podkreśla, że stosowanie zasady 50=50 nie tylko zmniejszyło liczbę wypadków we mgle, ale też poprawiło ogólną kulturę jazdy. Kierowcy wiedzą, czego się spodziewać po innych - a to, w praktyce, jeden z fundamentów bezpieczeństwa.

Nie chodzi o karanie, tylko o zdrowy rozsądek

Zasada 50=50 nie wymaga skomplikowanej legislacji. Wystarczyłoby, by polskie przepisy wprost wskazywały, że przy widoczności poniżej 50 metrów kierowca nie może przekroczyć 50 km/h. To nie byłby nowy mandatowy haczyk, lecz narzędzie edukacyjne, które pomogłoby kierowcom podejmować właściwe decyzje.

Tak jak Niemcy mają swoje "50=50", tak Szwajcarzy stosują tzw. Sichtfahrgebot, czyli obowiązek jazdy "na widoczność" - z prędkością umożliwiającą zatrzymanie auta w obrębie tego, co widzisz. Tam też nikt się o to nie spiera - to oczywistość.

U nas każda mgła to improwizacja. Zdarza się, że kierowca z przodu nagle zahamuje, a inni, zamiast zwolnić, próbują go wyprzedzić. Problem w tym, że w gęstej mgle samochód przed tobą widać dopiero wtedy, gdy jest już za późno na reakcję.

Jak działa "niemiecka logika"

Wystarczy spojrzeć na niemieckie drogi: słupki kilometrowe ustawione są co 50 metrów właśnie po to, by kierowca mógł ocenić dystans. Jeśli widzi tylko jeden - znaczy, że jego widoczność to 50 m. Dwa słupki? Około 100 m. Tak proste rozwiązania działają lepiej niż najbardziej rozbudowane kampanie społeczne.

Na wielu odcinkach autostrad pojawiają się też automatyczne znaki zmiennej treści, wyświetlane nad drogą, które w zależności od natężenia mgły ograniczają prędkość - z 120 km/h do 80, 60, a w końcu 50 km/h. W Polsce taka infrastruktura istnieje tylko punktowo.

Dlaczego w Polsce 50=50 nie działa intuicyjnie

W Niemczech kierowca ma fizyczny punkt odniesienia - słupki rozmieszczone co 50 metrów pomagają natychmiast ocenić, jak daleko sięga widoczność. W Polsce te same słupki ustawione są co 100 metrów, zgodnie z krajowym rozporządzeniem o znakach drogowych. W efekcie kierowca, który widzi tylko jeden słupek, może mylnie sądzić, że jego widoczność to 50 metrów, choć w rzeczywistości to dwa razy więcej.

To drobny, ale kluczowy szczegół. Pokazuje, że nawet jeśli chcielibyśmy przenieść niemiecką zasadę 50=50 wprost na nasze drogi, musielibyśmy ją dostosować do lokalnych realiów - np. przez dodanie oznaczeń dystansu lub zmianę rozstawu słupków na szczególnie niebezpiecznych odcinkach.

To kwestia kultury, nie klimatu

Nie da się wytłumaczyć, że w Niemczech mgła jest inna, gęstsza lub bardziej uzasadnia ograniczenia. Klimat jest podobny. Różni nas tylko podejście do egzekwowania prostych zasad.

W Polsce przyzwyczailiśmy się do tego, że przepisy mają charakter ogólny, a ich interpretacja zależy od sytuacji. Ale akurat w przypadku bezpieczeństwa w trudnych warunkach - im mniej interpretacji, tym lepiej.

Zasada 50=50 mogłaby stać się jednym z tych przepisów, które realnie coś zmieniają. Nie byłoby już tłumaczeń "wydawało mi się, że widzę dalej" czy "reszta też jechała szybciej". Wystarczyłoby jedno zdanie w kodeksie drogowym, by każdy kierowca wiedział, jak postąpić w mgle.

Nie musimy czekać, aż przepis pojawi się w Dzienniku Ustaw. Każdy kierowca może wdrożyć tę zasadę sam - wystarczy odrobina dyscypliny. Jeśli widzisz tylko jeden słupek przy drodze, po prostu zwolnij. Nie dlatego, że ktoś ci każe, ale dlatego, że to ma sens.

Bo bezpieczeństwo na drodze zaczyna się nie od paragrafów, tylko od wyobraźni. A zasada 50=50 to właśnie wyobraźnia przełożona na liczby. Czas, by w Polsce przestała być tylko niemieckim wzorem.

Polak z Volvo ujawnia tajne plany marki. Hybrydy plug-in to nowy diesel INTERIA.PL