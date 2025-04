Ta droga połączy Kraków z Bielsko-Białą. Budowa coraz bliżej

Beskidzka Droga Integracyjna, czyli droga ekspresowa S52, będzie miała docelowo 61 kilometrów długości i połączy Bielsko-Białą z Głogoczowem. Nowa trasa ma znacząco usprawnić przejazd pomiędzy Bielskiem-Białą a Krakowem, a przy okazji połączyć miejscowości położone wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 52 oraz DK7. Obecnie kierowcy mogą korzystać już z trzech ukończonych odcinków S52: z Cieszyna do Bielska-Białej, z węzła Balice I do węzła Modlniczka, a od grudnia 2024 roku - również z Północnej Obwodnicy Krakowa.

W styczniu 2025 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na przeprowadzenie badań geologicznych oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID dla dwóch początkowych odcinków długo oczekiwanej trasy S52. Teraz GDDKiA poinformowała, że kolejne przetargi dotyczą dwóch ostatnich fragmentów tej ekspresówki. Chodzi o odcinki: od Bulowic do Choczni, liczący 11,5 km, oraz od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa, o długości 12 km.