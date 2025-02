Państwo rozliczało się z zarządcą autostrady na podstawie tzw. opłaty za dostępność. Początkowo bezpłatny przejazd miał obowiązywać do końca 2023 r. Obecny rząd przedłużył go jednak do końca 2024. Dziś poinformowano jakie koszty z tego tytułu poniósł budżet państwa.

Do sprawy odniósł się wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Jak poinformował - budżet państwa poniósł koszty zwolnienia z opłat na autostradzie A1 od dnia 4 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 319 milionów złotych. Bukowiec wskazał, że chodzi o całkowity koszt związany ze zniesieniem opłat od pojazdów osobowych i motocykli na odcinku Gdańsk-Toruń, a wyliczenia uwzględniają szacunkową wartość niepobranego podatku VAT w tym okresie.

Jak się powyższe informacje mają do zapowiadanego zniesienia opłat na autostradzie A4, zarządzanej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A? Na szczęście w tym przypadku kierowcy mogą spać spokojnie. Jak przypomniał wiceminister - w marcu 2027 r. wygasa umowa koncesyjna dotycząca tego fragmentu autostrady, a to oznacza, że cała droga przejdzie w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie państwo nie przewiduje po wygaśnięciu umowy zawierania kolejnej na eksploatację tego odcinka autostrady.

Obecnie przejazd samochodem osobowym autostradą z Krakowa do Katowic kosztuje 32 zł. Dla tej trasy praktycznie nie ma realnej alternatywy. Chcąc uniknąć opłat zmuszeni jesteśmy do jazdy drogami wojewódzkimi, co oznacza wydłużenie podróży z 60 do 90 minut.