W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała wykonawcę rozbudowy dwóch z czterech odcinków autostrady A2 między Łodzią a Warszawą.

Firma Strabag złożyła najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę prawie 43 km trasy, a wartość prac przekracza 600 mln zł.

Przetarg na pozostałe dwa odcinki w województwie łódzkim jest w toku, a cała inwestycja ma ruszyć w pierwszej połowie 2026 roku.

Rozbudowa autostrady A2 - kluczowe rozstrzygnięcia w przetargu

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą wkracza w decydującą fazę. Po analizie ofert w przetargu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie wskazała wykonawcę prac na dwóch z czterech odcinków. To ważny krok na drodze do uruchomienia inwestycji, która ma odciążyć jeden z najbardziej ruchliwych fragmentów sieci drogowej w Polsce.

Na blisko 43-kilometrowym odcinku autostrady A2 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego aż do węzła Grodzisk Mazowiecki, a dalej do węzła Konotopa, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag. Realizacja tych prac została wyceniona łącznie na ponad 600 mln zł.

Obie propozycje spełniają wymagania formalne i mieszczą się w budżecie przeznaczonym na inwestycję, co oznacza, że GDDKiA może teraz skierować dokumentację do kolejnego etapu, czyli kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Brak odwołań od wykonawców pozwoli na szybkie podpisanie umów i rozpoczęcie prac.

Kiedy rozbudowa kolejnych odcinków A2?

Procedura wyboru wykonawców na pozostałych dwóch odcinkach w województwie łódzkim trwa nadal. Chodzi o fragment od węzła Łódź Północ do Łyszkowic oraz od Łyszkowic do granicy województw. GDDKiA sprawdza teraz oferty, a część wykonawców została poproszona o uzupełnienie dokumentów, co jest standardową praktyką w dużych postępowaniach tego typu. Zakończenie tej fazy planowane jest do końca lutego, co przybliży nas do pełnego rozstrzygnięcia przetargu na całym 92-kilometrowym odcinku trasy.

Co dalej z rozbudową autostrady A2?

Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą ma zostać rozbudowana o dodatkowe pasy ruchu, co wynika z rosnącego natężenia ruchu na tej trasie. Długoterminowy plan przewiduje, że cała inwestycja obejmie łącznie blisko 90 km drogi i zostanie podzielona na cztery odcinki. Prace mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2026 r., a zakończyć kilka lat później, przy czym utrzymany będzie ruch pojazdów na trasie przez cały czas realizacji projektu.

