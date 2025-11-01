W skrócie GDDKiA oddała do użytku 40 km nowych dróg w województwie podlaskim, w tym obwodnice Suchowoli i Sztabina oraz dwa odcinki ekspresówki S19.

Obwodnice na trasie DK8 mają usprawnić ruch w regionie oraz poprawić bezpieczeństwo, a inwestycje należą do rządowego programu budowy stu obwodnic.

Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnych odcinków drogi S19, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju infrastruktury transportowej województwa.

GDDKiA nie zatrzymuje się i w ostatnich tygodniach do użytku oddawanych jest wiele odcinków dróg w całej Polsce. Tym razem powody do zadowolenia będą mieli mieszkańcy województwa podlaskiego, gdzie łącznie przybyło około 40 km nowych tras. Kierowcy mogą z nich korzystać od piątkowego przedpołudnia.

Obwodnice Suchowoli i Sztabina. 20 km nowych dróg dla poprawy bezpieczeństwa

Obwodnice Suchowoli i Sztabina znajdują się w ciągu trasy DK8 Białystok-Augustów. Obie są drogami jednojezdniowymi, a ich budowa zajęła dwa lata. Obwodnica Suchowoli mierzy 15 km i rozpoczyna się w miejscowości Kumiała, a kończy między Głęboczyzną i Grymiaczkami. To kluczowa trasa dla regionu, dzięki której uda się wyprowadzić część ruchu przede wszystkim z Suchowoli, ale również z Zagórza, Wysokiego, Skindzierza, Chodorówki, Nowej, Poświętnego czy Krzywej. Inwestycja kosztowała prawie 249,1 mln zł i została dofinansowana z KPO.

Znacznie krótsza jest natomiast obwodnica Sztabina, która ma 4,3 km. Jej głównym elementem jest estakada nad doliną Biebrzy o długości ponad 665 m. Ten fragment kosztował 139,8 mln zł. Oba odcinki wykonała firma Budimex S.A., a powstały one w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic. Co ważne, zaprojektowano je w taki sposób, aby w przyszłości możliwe było dobudowanie drugiej jezdni.

GDDKiA otworzyła dwa nowe odcinki S19 niedaleko Bielska Podlaskiego. Kluczowa inwestycja dla regionu

Od piątku kierowcy jeżdżą także dwoma nowymi odcinkami drogi ekspresowej S19 w Podlaskiem. Mowa o odcinkach Haćki-Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód-Boćki o łącznej długości 21 km, które tworzą zachodnią obwodnicę Bielska Podlaskiego.

Dzięki tym 21 km drogi ekspresowej zupełnie inaczej będzie się tutaj żyło. Zmianę odczuje zwykły mieszkaniec, ale także ten, który przyjeżdża tutaj uczyć się, prowadzić działalność gospodarczą czy zlecać usługi. Wszystko to niezwykle mocno wpływa na rozwój gospodarczy

Droga ekspresowa S19 jest międzynarodowym szlakiem komunikacyjnym z północy na południe Europy i prowadzi od Kuźnicy przez okolice Białegostoku w stronę województwa lubelskiego i podkarpackiego. Odcinek Haćki-Bielsk Podlaski Zachód ma 9 km, kosztował 325,9 mln zł i został wykonany przez firmę Budimex. Natomiast drugi fragment Bielsk Podlaski Zachód-Boćki ma 12,1 km, kosztował 309,3 mln zł i zrealizowała go firma Strabag.

Jeden nowy odcinek S19 jeszcze w tym roku. Trzy kolejne w przyszłym

GDDKiA informuje, że jeszcze w 2025 r. ma być oddany do ruchu odcinek S19 Kuźnica-Sokółka Północ. Natomiast w przyszłym roku w planach jest udostępnienie odcinków Deniski-Haćki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn. Trwa także budowa odcinka Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód.

