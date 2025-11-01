W skrócie Policja podczas okresu Wszystkich Świętych zapowiada wzmożone kontrole na drogach, koncentrując się na sprawdzaniu trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego pojazdów.

Podczas kontroli funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na obecność gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego w aucie, których brak grozi mandatem.

Polskie przepisy nie wymagają posiadania w standardowym samochodzie apteczki ani kamizelki odblaskowej, jednak wielu kierowców decyduje się na ich dobrowolne wyposażenie ze względów bezpieczeństwa.

Nadchodzący okres Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu drogowego, a policja jak co roku zapowiada wyjątkowo intensywne patrole w całym kraju. W tym roku na rodzime drogi wyjedzie aż 5 tys. funkcjonariuszy, którzy będą kontrolować trzeźwość kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów i dzieci. Policjanci będą reagować na wszystkie poważne wykroczenia, zwracając szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości. Kontrole obejmą również obowiązkowe wyposażenie pojazdów.

Te rzeczy musisz mieć w aucie. Bez nich nie wsiadaj za kółko

Każdy samochód poruszający się po drogach musi spełniać określone normy i wymagania dotyczące wyposażenia. W Polsce obowiązują przepisy, które jasno precyzują, co powinno znajdować się w pojeździe, aby był zgodny z prawem.

Do obowiązkowego wyposażenia należą gaśnica, trójkąt ostrzegawczy oraz czytelne, prawidłowo zamontowane tablice rejestracyjne. Gaśnica, typu BC lub ABC o pojemności co najmniej 1 kg, ma za zadanie wstępnie ugasić zarodek pożaru w pojeździe. Trójkąt ostrzegawczy wykorzystuje się natomiast do sygnalizowania awarii lub wypadku, aby ostrzec innych uczestników ruchu. Dlatego podczas kontroli drogowej kierowcy powinni być przygotowani na pytania o obecność tych elementów w swoim aucie.

Jakie mandaty za brak obowiązkowego wyposażenia?

Choć dla wielu kierowców mogą się wydawać błahostką, przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia pojazdów są niezwykle istotne. Brak gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego może skutkować mandatem od 20 do 500 zł. Niedopełnienie obowiązku utrzymania tablic rejestracyjnych w czystości grozi grzywną 100 zł, natomiast ich zakrywanie wiąże się z karą w wysokości 500 zł. Przestrzeganie tych zasad nie tylko pozwala uniknąć kar, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo na drogach.

Dokumenty w aucie. Czy trzeba wozić ubezpieczenie?

Od kilku lat w Polsce kierowcy nie są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia ważności ubezpieczenia OC - wszystkie te informacje znajdują się w bazie CEPiK, do której dostęp mają patrole policji. Podobnie nie ma obowiązku przewożenia prawa jazdy w samochodzie. Warto jednak pamiętać, że to ułatwienie na ten moment obowiązuje wyłącznie na terenie kraju. Wyjeżdżając za granicę, kierowca musi mieć przy sobie zarówno dokument potwierdzający tożsamość, jak i dokumenty pojazdu.

Apteczka i kamizelka odblaskowa. Muszą być, czy nie?

Chociaż w wielu krajach prawo nakazuje posiadanie w samochodzie apteczki oraz kamizelki odblaskowej, w Polsce nie są one obowiązkowe w standardowych pojazdach. Apteczka wymagana jest jedynie w niektórych typach samochodów, takich jak taksówki czy pojazdy transportu zbiorowego. Mimo braku obowiązku, coraz więcej kierowców decyduje się na wyposażenie swojego auta w apteczkę pierwszej pomocy, zdając sobie sprawę, jak przydatna może być w przypadku wypadku lub nagłego zdarzenia na drodze.

