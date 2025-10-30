W skrócie Oddano do użytku dwa nowe odcinki drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim, łączące Haćki, Bielsk Podlaski i Boćki.

Trasa Via Carpatia budowana jest na skalę międzynarodową, zapewniając połączenie Europy Północnej i Południowej oraz poprawiając infrastrukturę Podlasia.

Trwa realizacja kolejnych pięciu odcinków S19, które jeszcze bardziej usprawnią transport w regionie.

Odcinki S19 Haćki - Bielsk Podlaski - Boćki to pierwsze fragmenty drogi ekspresowej S19 udostępnione kierowcom w województwie podlaskim. Trasa ta jest częścią strategicznego korytarza Via Carpatia, który w przyszłości połączy Europę Północną i Południową. W Polsce Via Carpatia będzie liczyć około 700 kilometrów i przebiegać przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Powstały nowe odcinki drogi ekspresowej S19

Nowe odcinki drogi ekspresowej S19 mają łącznie 21 kilometrów długości i stanowią obejście Bielska Podlaskiego, umożliwiając wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego na osi północ-południe. Trasa została wybudowana jako dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach w każdym kierunku, z nawierzchnią bitumiczną.

Nowa ekspresówka to nie tylko szybsze i bezpieczniejsze podróże, ale także ogromny krok w budowie międzynarodowego korytarza łączącego północ i południe Europy – od Litwy po Grecję. Dzięki tym inwestycjom Podlasie zyskuje realne połączenie z europejską siecią transportową, a mieszkańcy regionu – lepszą jakość codziennego życia

S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód

Odcinek S19 od Haciek do węzła Bielsk Podlaski Zachód poprowadzono nowym śladem po północno-zachodniej i zachodniej stronie miasta. W ramach inwestycji powstały dwa węzły: Bielsk Podlaski Północ, łączący drogę ekspresową z DK19, oraz Bielsk Podlaski Zachód, umożliwiający połączenie z DK66. Zbudowano też dziewięć mostów i wiaduktów oraz 14 przepustów i przejść dla zwierząt.

Przebudowie poddano również 2,6-kilometrowy odcinek DK66, biegnący od węzła Bielsk Podlaski Zachód do DK19. Cała inwestycja, warta 326 mln zł, została zrealizowana przez firmę Budimex.

S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki

Droga ekspresowa S19 na odcinku od węzła Bielsk Podlaski Zachód do węzła Boćki poprowadzona została nowym śladem po zachodniej stronie Bielska Podlaskiego, równolegle do istniejącej DK19. W tym rejonie powstał węzeł Boćki, na północ od miejscowości, w miejscu przecięcia z obecną DK19 (docelowo drogi wojewódzkiej).

Wybudowano łącznie 11 mostów i wiaduktów, w tym trzy duże przejścia dla zwierząt nad drogą ekspresową, oraz dziewięć przepustów. Inwestycję o wartości 309,4 mln zł zrealizowała firma Strabag.

S19 na Podlasiu. Trwa budowa pięciu kolejnych odcinków

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, obecnie w budowie pozostaje jeszcze pięć odcinków drogi ekspresowej S19 na terenie województwa podlaskiego. Są to:

Kuźnica - Sokółka Północ,

Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód,

Deniski - Haćki,

Boćki - Malewice,

Malewice - Chlebczyn.

