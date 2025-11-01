Spis treści: Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Zaleta jest wadą. Jak uniknąć mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości? Jaki jest margines błędu pomiarowego na odcinkowym pomiarze prędkości? Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości na OPP?

Odcinkowe pomiary prędkości okazały się wyjątkowo skuteczne, więc Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a tak właściwie CANARD - odpowiadający za nadzór nad ruchem drogowym przy użyciu najróżniejszych urządzeń - zapowiada systematyczne zwiększanie liczby charakterystycznych żółtych kamer. Tylko w minionym roku urządzenia OPP zarejestrowały ponad 371 tys. wykroczeń. Do końca roku odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce objęte będą 74 odcinki o łącznej długości 400 km.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Sama zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest stosunkowo prosta i opiera się na kamerach znajdujących się na początku oraz końcu wybranego fragmentu drogi. OPP wykorzystuje również dodatkowo czujniki radarowe lub ultradźwiękowe, dzięki którym system jest w stanie zidentyfikować pojazd oraz zarejestrować czas przejazdu. To właśnie na jego podstawie obliczana jest średnia prędkość na całej długości odcinka objętego pomiarem.

Zaleta jest wadą. Jak uniknąć mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości?

To, co jest największą zaletą OPP, czyli monitorowanie prędkości na znacznie dłuższym odcinku trasy, jest również jego wadą, którą można wykorzystać do uniknięcia mandatu za zbyt szybką jazdę. Należy zaznaczyć, że kara nakładana jest w momencie, gdy przekroczona została średnia prędkość na pełnym dystansie kontrolowanym przez kamery. Co to oznacza?

Jeżeli zdarzyło wam się przesadzić z prędkością należy odpowiednio zwolnić, aby wydłużyć czas przejazdu przez OPP, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie średniej prędkości. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że jedyną gwarancją uniknięcia kary jest jazda zgodna z obowiązującymi przepisami. Gdy musimy jednak nieco zwolnić, trzeba zachować przy tym zdrowy rozsądek - zabronione jest gwałtowne hamowanie (szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych), a także utrudnianie ruchu innym. Niedopuszczalne jest zatrzymywanie się na pasie awaryjnym, za co również grozi mandat karny.

Jaki jest margines błędu pomiarowego na odcinkowym pomiarze prędkości?

Kierowcy muszą również wiedzieć, że urządzenia ustawione są w taki sposób, aby uwzględniały pewien błąd pomiarowy. To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla kierowców, bo nie za każde przekroczenie prędkości otrzymają mandat karny. Nie są rejestrowane pojazdy przekraczające prędkość do 10 km/h powyżej obowiązującego ograniczenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Należy pamiętać, że limit ten dotyczy średniej prędkości na całym odcinku. Dodatkowo wskazania prędkościomierzy w samochodach zazwyczaj także są zawyżone szczególnie przy prędkościach powyżej 100 km/h, więc nieznacznie przekroczenie szybkości w rzeczywistości może być jazdą niezagrożoną mandatem karnym.

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości na OPP?

Ustawodawca nie przewiduje różnic w karach za przekroczenie prędkości popełnione na OPP czy podczas wychwycenia przez standardowy fotoradar. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że dopuszczenie się tego samego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat wiąże się z ryzykiem otrzymania dwa razy wyższego mandatu, zgodnie z zasadą recydywy.

Kary za przekroczenie prędkości prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

