W skrócie Tunel pod Luboniem Małym na Zakopiance będzie zamknięty przez dwie noce z powodu prac serwisowych, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy.

Zamknięcie obejmie kolejno oba kierunki: najpierw w stronę Zakopanego, później w stronę Krakowa, z dodatkową krótką przerwą w ruchu w obu kierunkach podczas drugiej nocy.

Serwis obejmuje przegląd i kontrolę kluczowych instalacji technicznych tunelu, a objazdy poprowadzą przez Mszanę Dolną i drogę krajową nr 28.

Tunel na Zakopiance będzie zamknięty. Kiedy utrudnienia dla kierowców?

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zamknięcie tunelu pod Luboniem Małym zaplanowano na dwie kolejne noce.

Pierwsze utrudnienia pojawią się z poniedziałku (16.03) na wtorek. W tym czasie przejazd przez tunel w kierunku Zakopanego będzie niemożliwy od godz. 22.00 do 6.00 rano. Druga przerwa w ruchu nastąpi z wtorku (17.03) na środę. W tych samych godzinach od 22.00 do 6.00 - zamknięty zostanie przejazd w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Krakowa.

Dodatkowo w trakcie drugiej nocy przewidziano krótkie, całkowite zamknięcie tunelu w obu kierunkach. Nastąpi ono między godz. 1.00 a 1.30 w nocy.

Tunel na Zakopiance - dlaczego ruch zostanie wstrzymany?

Powodem zamknięcia tunelu są zaplanowane wcześniej prace serwisowe. Mają one charakter cykliczny i są konieczne do utrzymania infrastruktury w pełnej sprawności.

Podczas przeglądu sprawdzane będą kluczowe instalacje techniczne obiektu. Dotyczy to m.in.: systemów oświetlenia, instalacji zasilania, systemów sterowania ruchem, wentylacji i klimatyzacji, czujników bezpieczeństwa, nagłośnienia i systemów łączności.

Regularne kontrole infrastruktury są standardową procedurą w tunelach drogowych. Odpowiadają one za bezpieczeństwo kierowców w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, awaria pojazdu czy konieczność ewakuacji.

Objazdy na Zakopiance. Jak ominąć zamknięty tunel?

Na czas prac kierowcy zostaną skierowani na objazdy prowadzące drogami lokalnymi.

Ruch zostanie poprowadzony drogą wojewódzką nr 968 przez Mszanę Dolną, a następnie drogą krajową nr 28. Trasa pozwoli ominąć zamknięty odcinek drogi ekspresowej S7. Objazd ten był już wykorzystywany w czasie budowy tunelu przed jego otwarciem w 2022 r., dlatego jest dobrze znany lokalnym kierowcom. Mimo to przejazd może potrwać dłużej niż standardowa podróż Zakopianką, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych.

Tunel pod Luboniem Małym na Zakopiance - kluczowy odcinek S7

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym to jeden z najważniejszych elementów drogi ekspresowej S7 na południu Polski. Obiekt znajduje się na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój, będącym fragmentem popularnej Zakopianki prowadzącej z Krakowa w stronę Podhala.

Tunel ma 2058 metrów długości i przebiega pod masywem Lubonia Małego w Beskidzie Wyspowym. To obecnie najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Obiekt oddano do użytku 12 listopada 2022 r. Jego budowa znacząco poprawiła płynność ruchu na Zakopiance, eliminując jeden z najbardziej wymagających odcinków trasy w górskim terenie.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL