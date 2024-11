Tu nie wolno zawracać. Kierowcy ciągle popełniają ten błąd

Myślę, że warto odświeżyć swoje wiadomości i przypomnieć sobie, gdzie i w jakiej sytuacji nie wolno zawracać.

Zabronione jest zawracanie w tunelu

W tunelach jest ograniczona widoczność i dość ciasno, nie ma miejsca, aby ominąć przeszkodę. Dlatego właśnie zawracanie w tunelach jest zabronione.

Zabronione jest zawracanie na mostach

Mosty traktowane są jako obiekty potencjalnie niebezpieczne, bo w razie zderzenia pojazdów grozi wyłamanie barier i spadnięcie auta. Z tego względu zawracanie na mostach jest zabronione.

Zabronione jest zawracanie na wiaduktach

Powód tego zakazu jest taki sam jak w przypadku mostów.

Zabronione jest zawracanie na jezdni jednokierunkowej

Powód jest oczywisty: gdybyśmy zawrócili na takiej jezdni jechalibyśmy pod prąd

Zabronione jest zawracanie na autostradzie

Na autostradach istnieją pasy rozdzielające i bariery energochłonne, które fizycznie uniemożliwiają zawrócenie. Może się jednak zdarzyć, że występuje przerwa pomiędzy tymi barierami, ale w żadnym razie nie upoważnia to kierowcy do zawrócenia. Trzeba pamiętać, że taki zawracający na autostradzie pojazd stanowiłby ogromne zagrożenie dla pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami. Oczywiście zawracanie zabronione jest również w obrębie tej samej jezdni którą się poruszamy, bo oznaczałoby to śmiertelnie niebezpieczną jazdę pod prąd.

Zabronione jest zawracanie na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowań

Zakaz zawracania na drogach ekspresowych wynika z tych samych powodów co zakaz zawracania na autostradach. Na drogach ekspresowych mogą jednak wyjątkowo występować skrzyżowania i w takim przypadku można na nich zawracać, o ile nie zabraniają tego znaki lub sygnalizacja świetlna.

Nie wolno zawracać po przejściu dla pieszych

Są kierowcy, którzy w taki sposób ułatwiają sobie życie. Jest to niedozwolone, bo przepisy zabraniają jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych, a tym samym wykonywanie takiego manewru na przejściu jest również zabronione.

Nie wolno zawracać, jeżeli oś jezdni wyznacza linia podwójna ciągła

Przepisy zabraniają najeżdżania na taką linię i przejeżdżania przez nią, a więc oczywiste jest, że nie można na takim odcinku drogi zawracać.

Nie wolno zawracać na skrzyżowaniu, jeżeli przed skrzyżowaniem umieszczono znak B-23 "zakaz zawracania"

Za skrzyżowaniem ten zakaz już nie obowiązuje.

Zabronione jest zawracanie na skrzyżowaniu, jeżeli przed skrzyżowaniem umieszczono znak B-21 "zakaz skręcania w lewo"

Zakaz skręcania w lewo oznacza jednocześnie zakaz zawracania.

Nie wolno zawracać na odcinku drogi od miejsca ustawienia znaku B-23 "zakaz zawracania" do najbliższego skrzyżowania włącznie

Warto wiedzieć, że zakaz wyrażony znakiem "zakaz zawracania" obowiązuje nie tylko na skrzyżowaniu, ale od miejsca, w którym znak jest umieszczony. A zatem, jeżeli znak umieszczono w pewnej odległości od skrzyżowania, to za tym znakiem nie wolno już zawracać.

Nie wolno zawracać na skrzyżowaniu, jeżeli sygnalizator kierunkowy S-3 zezwala wyłącznie na skręcenie w lewo

Jest to częsty błąd kierowców, który może doprowadzić do sytuacji kolizyjnej. Sygnalizator kierunkowy S-3 zezwalający na skręcanie w lewo absolutnie nie oznacza zezwolenia na zawracanie.

Zabronione jest zawracanie na skrzyżowaniu z innego pasa niż skrajny lewy

Strzałki kierunkowe P-8 do skręcania w lewo zezwalają także na zawrócenie (o ile nie zabraniają tego znaki lub sygnały drogowe), ale tylko z lewego skrajnego pasa. Zawracanie z innych pasów mogłoby spowodować kolizyjną sytuację.

Nie zawracaj tuż za lub przed wzniesieniem

Takiego zakazu nie ma wprawdzie w przepisach, ale warto sobie tę radę przyswoić, bo wynika ona ze zdrowego rozsądku. Wyobraźcie sobie, że jedziecie ze znaczną prędkością, pokonujecie wzniesienie i nagle tuż za nim dostrzegacie ustawiony w poprzek jezdni zawracający pojazd. W dodatku nie wiadomo, jak próbować go ominąć, czy pojedzie do przodu czy do tyłu. Na wyhamowanie może zabraknąć miejsca.

Nie zawracaj tuż za zakrętem

Uzasadnienie tej rady jest takie samo, jak w przypadku wzniesienia. Zawracający samochód może stanowić zaskoczenie dla kierowcy, który właśnie wyjeżdża z zakrętu.

Zabronione jest zawracanie w miejscach, w których mogłoby spowodować utrudnienie ruchu lub zagrożenie jego bezpieczeństwa

Na rysunku przedstawiłem jedną z takich sytuacji. Kierowca niebieskiego samochodu postanawia wyprzedzić jadącą powoli cysternę. Przed cysterną porusza się czerwone auto, którego kierowca ocenia, że zdąży zawrócić przed nadjeżdżającym z przeciwka autobusem. Realizuje ten zamiar i co się dzieje? Przed maską niebieskiego auta pojawia się nagle czerwony samochód.

Odradzam stanowczo zawracanie na drogach poza obszarem zabudowanym. Pojazdy poruszają się tam ze znacznymi prędkościami i nieprzemyślane zawracanie może stać się przyczyną wypadku. Bardziej rozsądne jest przejechanie nawet kilku kilometrów i znalezienie bezpiecznego miejsca do zawrócenia, niż ryzykowne zawracanie na zasadzie "tu i teraz". Wiele paliwa nie zaoszczędzicie, a za to narażacie na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i innych.

Jan Maryn