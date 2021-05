Ubezpieczenie auta? Te firmy sprawiają najwięcej problemów!

Rzecznik Finansowy co roku otrzymuje tysiące wniosków osób proszących o podjęcie interwencji. Takie prośby wysyłają klienci oraz interesanci instytucji finansowych, którzy poczuli się pokrzywdzeni. Często dotyczą one zakładów ubezpieczeniowych.

Zdjęcie Likwidacja szkody z OC sprawcy to często droga przez mękę /

Reklama

Motorynek OC za niesprawne lub rozbite auto jest obowiązkowe

Podawane przez Rzecznika Finansowego dane o liczbie skarg dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych warto odnieść do udziału rynkowego poszczególnych ubezpieczycieli. O taką ocenę pokusili się eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. Które zakłady ubezpieczeń cechuje największa liczba skarg na OC i AC w stosunku do skali działania?

Reklama

Odniesienie do udziału danej firmy w rynku pozwala właściwie oszacować skalę skarg. Widać to dobrze po przykładzie PZU S.A. Ta firma zwraca bowiem uwagę dużą liczbą skarg klientów i poszkodowanych. Jeśli jednak uwzględni się udział PZU w przypisanej składce brutto OC i AC - czyli w ogóle rynku ubezpieczeń "motoryzacyjnych" - okaże się, że największy ubezpieczyciel w Polsce wcale nie wypada źle.



Po wzięciu pod uwagę udziału rynkowego ubezpieczycieli okazuje się, że najlepszymi wynikami mogą się pochwalić: Concordia Polska (15 skarg na 1 proc. udziału w rynku) oraz Warta. Rezultat tego ubezpieczyciela to jedynie 18 skarg do Rzecznika w przeliczeniu na 1 proc. udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Całkiem nieźle, acz zauważalnie gorzej, wypadają: STU Ergo Hestia (34 skargi na 1 proc. udziału w rynku) oraz wspomniane już PZU S.A. (36 skarg na 1 proc. udziału w rynku).



A na które z firm kierowcy najczęściej skarżyli się do Rzecznika Finansowego?

Absolutnym rekordzistą okazało się być Pocztowe TUW. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęło 29 skarg na tego ubezpieczyciela. Przy udziale w rynku na poziomie zaledwie 0,3 proc. daje to szacunkowy wynik - uwaga - 89 skarg na 1 proc! Drugie od końca miejsce przypadło w udziale firmie Link4. Tutaj liczba skarg wyniosła 67 na 1 proc. udziału w rynku. Trzecią pozycję w niechlubnym rankingu zajmuje Aviva z szacunkowym wynikiem 65 skarg na 1 proc. udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych (przy rzeczywistym udziale 0,8 proc. i 49 skargach).



Przy okazji warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenia komunikacyjne oferuje w naszym kraju kilkunastu ubezpieczycieli (często o międzynarodowym zasięgu), przeszło 65 proc. polskiego rynku znajduje się w rękach trzech firm. Absolutnym liderem jest tutaj PZU (30,1 proc. udziału), przed: 2. Wartą (18,2 proc. udziału) i 3. STU Ergo Hestia (16,9 proc. udziału).