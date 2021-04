Te modele spędzają sen z powiek mechanikom w Polsce

W Europie dominuje Volkswagen ale najczęściej serwisowanym autem w Polsce jest... Audi. Takie wnioski płyną z analizy najnowszego raportu przygotowanego przez firmę Autodata.

Zdjęcie Opel Insignia cieszy sie w Polsce bardzo dużym powodzeniem / INTERIA.PL

Reklama

Jeden z czołowych światowych dostawców oprogramowania dla warsztatów przygotował kolejne, szóste już, zestawienie informacji o tym, jakie auta najczęściej pojawiały się w minionych dwunastu miesiącach w warsztatach.

Reklama

Nie jest to typowy ranking usterkowości - trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że wiele aut trafia do mechaników na bieżącą obsługę serwisową, więc nie każda wizyta w warsztacie oznacza awarię. Obszerny dokument śmiało traktować można jednak jako odzwierciedlenie trendów i sytuacji materialnej kierowców na poszczególnych rynkach.



Z analizy najpopularniejszych modeli płyną ciekawe wnioski. Widać np., że w przeciwieństwie do bogatych krajów tzw. Starej Unii, polscy nabywcy bardzo cenią sobie uniwersalność pojazdu. Dziesiątka najczęściej serwisowanych aut zdominowana została przez modele z segmentu C, D lub ich pogranicza. W zestawieniu nie znalazł się żaden reprezentant samochodów miejskich!



Jakie auta najczęściej zaprzątały głowy polskich mechaników w minionym roku? Zapraszamy do naszej galerii!



Najczęściej serwisowane auta w Polsce 1 / 10 W roku 2020 mechanicy z Polski najczęściej korzystali z Autodaty szukając informacji technicznych dotyczących Audi A4. Najwięcej zapytań dotyczyło egzemplarzy z lat 2001-2008 czyli reprezentujących drugą i trzecią generację sprzedażowego hitu z Ingolstadt. Źródło: udostępnij

PR