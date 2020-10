Rozebrane kradzione BMW jechały na Litwę

​ Transport na Litwę części ze skradzionych w Wielkiej Brytanii dwóch aut marki bmw zabezpieczyli w Augustowie (Podlaskie) funkcjonariusze Straży Granicznej. Zatrzymano litewskiego kierowcę, który w naczepie, gdzie przewoził te części, miał też trzy samochody transportowane legalnie.

Wartość części oszacowano na 90 tys. zł. To silniki ze skrzyniami biegów, elementy karoserii, zawieszenia oraz tapicerki - poinformowała w środę PAP mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. Kiedy pogranicznicy sprawdzili legalność ich pochodzenia, okazało się, że pochodzą z dwóch aut marki BMW, które zostały skradzione w Wielkiej Brytanii.

54-letni litewski kierowca został zatrzymany; śledztwo prowadzi policja z Augustowa.



Straż Graniczna zwraca uwagę na proceder, polegający na kradzieży aut na Zachodzie i przewozie na Wschód części do luksusowych, drogich samochodów. Przed miesiącem, również w Augustowie, w busie na litewskich numerach zabezpieczyli osiem silników i części do pojazdów osobowych; silniki do samochodów różnych marek miały usunięte znaki umożliwiające ich identyfikację, zostały więc zabezpieczone jako pochodzące ze skradzionych aut. Zatrzymano wtedy dwie osoby, obywateli Litwy.