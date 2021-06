Rekordowe kolejki w warsztatach. Na szybką naprawę nie ma szans!

Żniwa. Tak - jednym słowem - określić można to, co dzieje się obecnie w warsztatach samochodowych. Umówienie się na wizytę u mechanika graniczy z cudem, wiele warsztatów jako najbliższy termin wykonania naprawy czy przeglądu wskazuje dziś... połowę przyszłego miesiąca!

Zdjęcie Kolejki w warsztatach są tak duże, że część kierowców decyduje się na obsługę auta we własnym zakresie... / INTERIA.PL

Reklama

Samochody używane - porady Szykuje się oblężenie warsztatów. Lepiej umów się wcześniej!

Kierowcy starający umówić się na okresowy serwis czy naprawę swojego auta mogą dziś przeżyć prawdziwi szok. Wiele wskazuje na to, że u progu sezonu wakacyjnego, rodacy masowo rozpoczęli właśnie przygotowania do urlopowych wyjazdów. To dobra wiadomość, oznacza bowiem, że w Polsce rośnie świadomość dotycząca stanu technicznego naszych pojazdów. Problem w tym, że o samochodach przypominamy sobie albo gdy zbliża się jakiś dalszy wyjazd, albo gdy na profilaktykę jest już za późno...



Reklama

"Nie ma szans - najbliższy termin to początek lipca" - informuje nas jeden z zaprzyjaźnionych mechaników. "Obecnie na bieżąco robimy tylko przeglądy rejestracyjne, ale - jeśli okaże się, że w aucie trzeba coś naprawić, nie ma szans, żebyś zmieścił się w ustawowym terminie dwóch tygodni" - dodaje. Na dowód wskazuje na zastawiony autami plac i "zeszyt", w którym najnowszy wpis widnieje pod datą... 14 lipca! Skąd wzięło się nagłe zainteresowanie rodaków usługami mechaników? Nasz rozmówca nie ma wątpliwości - winnymi jest zbliżający się sezon wakacyjny oraz... inflacja.



"Sporo moich klientów uświadomiło sobie, że plany zakupu nowszego auta oddalają się w czasie. Klienci częściej decydują się na grubsze naprawy, a nie tylko te, które pozwalają przywrócić auto do względnej używalności. W ostatnim czasie częściej wymieniamy np. cieknące turbosprężarki czy zużyte koła dwumasowe. Wygląda na to, że właściciele aut zdali sobie sprawę, że nie uda się wymienić auta na nowsze i przerzucić kosztów na przyszłego właściciela, wiec chętniej inwestują w grubsze naprawy" - dodaje.



Sytuacje dodatkowo komplikuje fakt, że wraz z nastaniem maja kończy się u nas sezon na wymianę opon, a zaczynają kolejki w serwisach klimatyzacji. Oznacza to, że w warsztatach, które nie specjalizują się w jednej dziedzinie, najzwyczajniej w świecie brakuje rąk do pracy.



Wydłużający się czas oczekiwania na naprawę wynika również z faktu, że w Polsce coraz dotkliwiej odczuwamy brak samochodów na rynku wtórnym! To efekt trwającego od wielu miesięcy kryzysu półprzewodnikowego, który kładzie się cieniem na producentach samochodów z całego świata. Za sprawą braku komponentów do produkcji nowych aut (mikroprocesory), okresy oczekiwania na zamówione pojazdy ciągle się wydłużają, a wielu samochodów w popularnych konfiguracjach w ogóle nie da się dziś zamówić.



W efekcie floty, które stanowią główny dopływ stosunkowo młodych pojazdów na europejski rynek wtórny, zmuszone zostały do wydłużenia zakładanych okresów eksploatacji. To w prosty sposób przekłada się na mniejszą podaż i wyższe ceny samochodów używanych na rynku wtórnym.



PR

***



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oddał do mechanika pięć samochodów. Żadnego nie odzyskał Interwencja