Policjanci odzyskali setki skrzyń biegów i silników

Policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej zlikwidowali złodziejską "dziuplę", w której znaleziono 240 skrzyń biegów i 160 silników od samochodów.

Do tej akcji doszło na początku tygodnia. Policjanci kryminalni z komendy w Radzyniu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej weszli na teren jednej z posesji w gminie Czemierniki (woj. lubelskie). Podejrzewali, że mogą się tam znajdować skradzione elementy pojazdów.

Podejrzenia okazały się trafne. Podczas przeszukania funkcjonariusze policji i straży granicznej znaleźli prawie 240 skrzyń biegów i 160 silników do pojazdów rożnych marek. Już podczas wstępnej weryfikacji okazało się, że 8 skrzyń biegów i 4 siniki widnieją w systemach jako utracone. Co do pozostałych ujawnionych część zachodzi podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa, gdyż noszą ślady ingerencji w pola numeryczne.

W tej sprawie zarzut paserstwa usłyszał 45-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Czemierniki. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia.