Chyba każde dziecko na pewnym etapie marzy o tym, by zostać stróżem prawa. Tylko nielicznym udaje się spełnić to marzenie. Jak to zrobić?

Chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo i móc każdego dnia nieść pomoc innym "SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA JUŻ DZIŚ I ZOSTAŃ POLICJANTEM". Na start otrzymasz wynagrodzenie w wysokości 4228 lub 4611 złotych netto - informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Wyjaśniamy jak wygląda droga do służby w Policji.



Zmiany w badaniach technicznych samochodów. Będą kary, ale bez podwyżek stawek.

Jakie wymagania spełniać musi kandydat na policjanta?

Podanie o przyjęcie do służby wraz z kompletem dokumentów (kwestionariusz osobowy i kopie dokumentów poświadczających wykształcenie) składać można w każdej z komend wojewódzkich Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji). Wymogi stawiane kandydatowi do służby w Policji to:

Reklama

polskie obywatelstwo,

nieposzlakowana opinia,

niekaralność (kandydat nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe),

pełnia praw publicznych,

co najmniej średnie wykształcenie,

odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej

rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak wygląda proces kwalifikacji kandydatów na policjantów?

Zdjęcie Na start policjant zarobić może nawet 4600 zł na rękę / Policja / Policja

Można go podzielić na sześć zasadniczych punktów:



1. Test wiedzy

Test składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt.

Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji. Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów - informuje Komenda Główna Policji.

Trzeba jednak pamiętać że l iczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na miejsce kandydata w ostatecznym rankingu. Zgodnie z § 15 rozporządzenia MSWiA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Na jej stronach internetowych znaleźć można przykładowe pytania.



2. Test sprawności fizycznej

Zdjęcie Każdego kandydata do Policji czeka test sprawności fizycznej / fot. Michał Piątek / Policja

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć przy sobie:

zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,

strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.

3. Badania psychologiczne

Badania psychologiczne, w tym test psychologiczny, przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego przystąpić można nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.



4. Rozmowa kwalifikacyjna

Zdjęcie Chcesz zostać policjantem? Na start nawet 4600 zł netto / Policja

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów. Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, kandydat zostanie skierowany na kolejny etap.

5. Komisja lekarska



W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska ocenia psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.



6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.



Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.



Jak zostać policjantem? Poł roku służby przygotowawczej

Zdjęcie Chcesz zostać policjantem? Na początek można zarobić nawet 4600 na rękę. / Policja

Informacje o tym, jak punktowane są poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego znaleźć można na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście kandydatów w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów. Jeśli kandydat zdobędzie wystarczającą liczbę punktów, zostanie przyjęty do służby w Policji.

Po przyjęciu do służby czeka go trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, każdy z kandydatów zostaje czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi około trzech miesięcy, w trakcie których trzeba odbyć co najmniej 63 służby, w tym 2 dni zajęć szkoleniowych.



***