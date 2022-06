Polacy sprzedają samochody. Nie stać nas na tankowanie?

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju 2022 roku ceny w Polsce wzrosły o 13,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Po raz ostatni tak wysoką inflację obserwowaliśmy w naszym kraju w marcu 1998 roku. Skokowy wzrost cen nie pozostaje bez wpływu na rynek samochodów używanych.

Coraz większa grupa kierowców skłania się w kierunku najtańszych pojazdów - starszych i mniejszych, a co za tym idzie - mniej wymagających (finansowo) w obsłudze. Które marki i modele tanich aut cieszą się obecnie największą popularnością?



Najtańsze używane samochody w Polsce. Francja górą

Zdjęcie Peugeot 206 to obecnie najtańsze używane auto w Polsce / Informacja prasowa

Jaki wynika z danych - monitorującej ogłoszenia sprzedaży samochodów używanych w Polsce - sieci AAA AUTO, najtańszym modelem na wtórnym rynku jest obecnie Peugeot 206. Jego mediana ceny wynosiła w maju 2022 roku 4 600 złotych. W maju na nowego nabywcę czekały w naszym kraju 1364 egzemplarze popularnego Peugeota. Mediana przebiegu tego modelu wynosiła 18,8 roku, mediana przebiegu - przynajmniej jeśli wierzyć deklaracjom sprzedających - 182 tys. km.



Co ciekawe, na drugim również uplasował się Peugeot - model 307. W jego przypadku mediana ceny wyniosła 6 990 złotych, a mediana wieku - 17,9 lat. Mediana deklarowanego przez sprzedających przebiegu to 230 tys. km. Podium najtańszych aut używanych na polskim rynku zamyka Fiat Panda.



Mediana ceny włoskiego auta segmentu A wynosiła w maju 7200 złotych. Statystycznie rzecz ujmując oferowana do sprzedaży Panda jest młodsza od francuskiej konkurencji i - co oczywiste - legitymuje się też mniejszym przebiegiem. Mediana wieku wynosi 15,7 roku, a mediana przebiegu 156 060 km.

"Najtańsze samochody dostępne na rynku wtórnym z definicji nie oznaczają, że są najgorsze. Pamiętajmy, że mówimy o medianie cen czy medianie wieku, więc nawet w grupie najtańszych aut znajdują się interesujące modele, które są zadbane" - komentuje Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Maj łagodny dla kupujących - zaskakujące dane z ogłoszeń

Zdjęcie Fiat Panda to jeden z najtańszych używanych samochodów. Oferuje też niskie koszty eksploatacji / Informacja prasowa

Maj okazał się być zaskakująco łaskawy dla nabywców używanych aut. O 1100 złotych zmalała mediana ceny samochodu używanego w Polsce. Obecnie wynosi ona 22 900 złotych. Jedocześnie, co traktować można w kategorii pewnego zaskoczenia, zwiększyła się oferta pojazdów na wtórnym rynku. Według miesięcznego raportu AAA AUTO, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w maju 2022 roku w Polsce pojawiło się 236 311 ofert sprzedaży samochodów używanych. Oznacza to wzrost w stosunku do kwietnia bieżącego roku o 30,5 tys. aut.



Polacy wyprzedają auta, bo nie stać ich na utrzymanie?

Zdjęcie Opel Vectra to najtańszy w Polsce używany samochód segmentu D / Informacja prasowa

Dane dotyczące ogłoszeń kontrastują z informacjami dotyczącymi importu używanych aut. Jak informował instytut Samar, w maju 2022 roku zarejestrowano w Polsce 69 589 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. W porównaniu z majem anno domini 2021 oznacza to spadek aż o 13,9 proc. Łączny import po pięciu miesiącach wynosi obecnie nieco ponad 335 tys. samochodów i jest niższy od ubiegłorocznego o równe 14,0 proc. Analogicznie powinniśmy się więc raczej spodziewać spadku liczby oferowanych do sprzedaży aut używanych, a co za tym idzie - kolejnych wzrostów średnich cen.



Dane z maja mogą więc świadczyć, że - w obliczu gigantycznych wzrostów cen paliw i dyskusji wokół nowych podatków dla zmotoryzowanych - część rodaków zdecydowała się rozstać z własnymi czterema kółkami w poszukiwaniu oszczędności. Spadek mediany ceny pojazdu używanego na polskim rynku sugeruje, że zjawisko dotyczy zwłaszcza mniej zamożnych kierujących wykorzystujących auta w podeszłym wieku.



Najtańsze samochody na rynku wtórnym:

Peugeot 206 - mediana ceny 4 600 zł, mediana wieku 18,8 roku



Peugeot 307 - mediana ceny 6 990 zł, mediana wieku 17,9 roku



Fiat Panda - mediana ceny 7 200 zł, mediana wieku 15,7 roku



Renault Scenic - mediana ceny 7 900 zł, mediana wieku 17,1 roku



Opel Vectra - mediana ceny 8 500 zł, mediana wieku 17,5 roku



Volkswagen Polo - mediana ceny 9 000 zł, mediana wieku 16,4 roku



Renault Laguna - mediana ceny 9 000 zł, mediana wieku 15,9 roku



Mercedes A - mediana ceny 10 200 zł, mediana wieku 16,6 roku



Citroen C3 - mediana ceny 11 300 zł, mediana wieku 13,8 roku



Skoda Fabia - mediana ceny 11 500, mediana wieku 14,2 roku



