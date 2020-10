Wygląda na to, że dealerzy marek premium zapomnieli już o rynkowej zapaści z przełomu marca i kwietnia, a koronawirus nie wpłyną na kondycję finansową najbogatszych Polaków.

Zdjęcie Jest grupa Polaków, która kupuje nowe i drogie samochody /INTERIA.PL Samochody używane Polacy boją się nowego podatku. Są już pierwsze symptomy paniki!

Jak donosi Instytut Samar, we wrześniu w Polsce zarejestrowano 6 700 samochodów tego segmentu. To nie tylko o ponad 20 proc. więcej niż w sierpniu, ale również o blisko 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku! Dla porównania, cały rynek nowych samochodów zanotował we wrześniu wynik o 8 proc. wyższy niż przed rokiem.



Pierwsze miejsce wśród marek premium na polskim rynku zajmuje obecnie Mercedes (1991 rejestracji we wrześniu). Dalej są: BMW (1492 rejestracje) i Audi (1326 rejestracji). Podobnie prezentuje się też zestawienie biorące pod uwagę wyniki za okres: 1 stycznia - 30 września 2020. Prowadzi producent ze Stuttgartu (13 813 rejestracji), przed firmą z Monachium (12 380 rejestracji) i Ingolstadt (10 370 rejestracji). W pierwszej piątce są jeszcze: 4. Volvo (8 226 rejestracji) i Lexus (2 988 rejestracji).



W zestawieniu popularności poszczególnych modeli aut klasy premium, pozycję lidera po raz kolejny z rzędu zajęło Volvo XC60 (3 394 rejestracje). Drugie miejsce przypadło BMW serii 3 (2 379 rejestracji), trzecie - Mercedesowi klasy A (2 034 rejestracje).