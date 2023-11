Nowy taryfikator mandatów. Nawet 5 tys. zł za prędkość

Spis treści: 01 Czechy stawiają na nowe mandaty. Uwaga na prędkość i czerwone światło

02 Jaki limit alkoholu w Czechach

03 150 km/h na D3. Czesi podnoszą limit prędkości na autostradach

Czesi, wzorem Polski, szykują się właśnie do zaostrzenia taryfikatora mandatów. Nowe kary obowiązywać mają od 1 stycznia 2024 roku. Jakie wykroczenia karane będą teraz wyższą grzywną?

Czechy stawiają na nowe mandaty. Uwaga na prędkość i czerwone światło

Aż pięciokrotnie wzrośnie od 1 stycznia mandat za przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Obecnie takie wykroczenie karane jest grzywną w wysokości do 200 euro, czyli - przy obecnym kursie - około 890 zł. W 2024 roku za zignorowanie czerwonego światła nadawanego przez sygnalizator kierowcy grozić będzie mandat w wysokości 25 000 koron (około 1000 euro), czyli do 4450 zł.

Taka sama podwyżka dotyczy jednego z najpopularniejszych wykroczeń czyli przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Kwota do około 1000 euro (25 000 koron) grozić będzie za przekroczenie o więcej niż 40 km/h w obszarze zabudowanym lub o ponad 50 km/h poza nim. W obu przypadkach mówimy o pięciokrotnej podwyżce w stosunku do obecnie obowiązujących stawek

Jaki limit alkoholu w Czechach

Od 1 stycznia w Czechach wzrosną też mandaty za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. Przypominamy, że u naszych południowych sąsiadów obowiązuje zasada "zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców".

Limit alkoholu dla kierowców w Czechach wynosi 0,00 promili w organizmie. Za jego złamanie (do 0,3 promila) kierowca będzie się musiał teraz liczyć z mandatem w wysokości do 25 000 koron (obecnie 20 000 koron), a odmowę poddania się badaniu na zawartość alkoholu (traktowana na równi z jazdą pod wpływem) wyceniono w nowym taryfikatorze na 75 000 koron (około 13,6 tys. zł).

150 km/h na D3. Czesi podnoszą limit prędkości na autostradach

Podwyżkę cen mandatów osłodzić ma czeskim kierowcom podniesienie dopuszczalnej prędkości na autostradach.

Zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości będzie możliwe tylko na nowych i modernizowanych odcinkach autostrad, na których pozwolą na to ich parametry i natężenie ruchu - wyjaśniają przedstawiciele czeskiego ministerstwa transportu.

W tym przypadku chodzi m.in. o część autostrady D3, zwanej też autostradą budziejowicką, którą tysiące Polaków każdego roku udają się w kierunku Austrii z myślą o wakacyjnym wypoczynku w Chorwacji. Na zmiany w zakresie podniesienia limitu prędkości na wybranych odcinkach już w lipcu zgodził się czeski parlament. Ich wprowadzenie w terminie od 1 stycznia warunkowane było jednak postępami prac drogowców. Chodziło m.in. o montaż elementów systemu teleinformatycznego, jak np. tablice informacyjne, które mogłyby wyświetlać komunikaty o czasowym ograniczeniu prędkości w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych utrudnień.



Wygląda jednak na to, że czeskie służby drogowe wywiązały się z zadania i po 1 stycznia na wybranych odcinkach lokalnych autostrad kierowcy jeździć będą mogli o 10 km/h szybciej niż w Polsce.