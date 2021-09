Nowe przepisy dla aut dostawczych i ciężarowych

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, dyrektor TDT posiada szerokie kompetencje w dziedzinach ściśle powiązanych z transportem drogowym oraz wieloletnie doświadczenie dotyczące homologacji czy badań technicznych pojazdów.

Według CIR, dzięki nowemu rozwiązaniu, usprawniona zostanie obsługa obywateli dotycząca wydawania odstępstwa od warunków technicznych pojazdów. Rocznie składanych jest w tej sprawie ok. 1,4 tys. wniosków.

Ponadto ujednolicone mają być przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach. Zachowano obowiązek wyposażenia pojazdów w homologowany ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Zmiana ta ma na celu dostosowanie do terminologii stosowanej w UE i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi.

Reklama

Kategoria M2 to pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy, a M3 to pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Z kolei kategoria N2 to pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton, a do kategorii N3 należą pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton.

W komunikacie podano też, że w projekcie zawężony został katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Obowiązek ten nie będzie obejmował m.in. maszyn budowlanych i wózków widłowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

***