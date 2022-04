Wojna w Ukrainie zatrzymała importerów używanych aut

Liczba rejestracji sprowadzonych pojazdów spadła już o 1/5

Używane auto średnio kosztuje dziś już 23,5 tys. zł



Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego podsumował marcowe dane dotyczące pierwszych rejestracji używanych samochodów w Polsce. Jasno wynika z nich, że chętnych na zakup własnych czterech kółek czekają trudne czasy.



Do problemów z podażą podyktowanych kryzysem półprzewodnikowym doszły jeszcze następstwa wojny w Ukrainie - zwyżkujący kurs Euro i skokowa podwyżka cen paliw. W efekcie wielu handlarzy postawiło swoje lawety "na kołki" i postanowiło przeczekać ciężkie czasy. Efekt doskonale widać w liczbie zarejestrowanych w Polsce w marcu po raz pierwszy aut używanych.

Reklama

Import używanych aut w marcu - rekordowe spadki

Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w ubiegłym miesiącu zarejestrowano w Polsce 66 327 sprowadzonych z zagranicy samochodów używanych. To aż o 19,6 proc. mniej niż w marcu roku 2021, gdy wyjazdy po samochody skutecznie hamowały przyjęte przez kraje UE pandemiczne ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się obywateli. Zanotowany w marcu spadek jest ponad dwukrotnie większy niż w lutym, gdy import zmalał w stosunku rok do roku o 9,7 proc.



W sumie od początku roku do Polski sprowadzono nieco ponad 180 tys. używanych aut, czyli o 12,7 proc. miej niż w analogicznym okresie roku 2021.

Pogarsza się też struktura wiekowa sprowadzanych pojazdów. Obecnie prezentuje się ona następijąco:

63,4 proc. ze sprowadzonych w tym roku aut legitymuje się wiekiem powyżej 10 lat,

28,7 proc. ma między 4 a 10 lat,



tylko 7,9 proc. ma mniej niż 4 lata.



Stale zmniejsza się też zainteresowanie używanymi autami z silnikami wysokoprężnymi, czego powodów doszukiwać się można m.in. w zapowiedziach dotyczących wprowadzenia w Polsce stref czystego transportu.



Obecnie już tylko 41,4 proc. ogółu sprowadzonych do Polski (styczeń-marzec 2022) pojazdów ma pod maską silnik Diesla. Zdecydowana większość, bo aż 55 proc. zarejestrowanych w tym czasie sprowadzonych aut, napędzana była silnikami benzynowymi. 1,6 proc. tegorocznego importu stanowiły hybrydy, a 1,5 proc. auta wyposażone w instalację gazową. Do 0,3 proc. w ogóle importu wzrósł udział samochodów elektrycznych. W tym roku do Polski sprowadzono 529 tego rodzaju używanych pojazdów.



Odwracanie się rodaków od diesli i duży udział w ogóle importu aut w wieku powyżej 10 lat widać też w rozkładzie dotyczącym norm emisji spalin. Zdecydowana większość ze sprowadzonych w tym roku aut (34,3 proc. ogółu) legitymuje się normą Euro 4.



30,3 proc. sprowadzonych aut może pochwalić się normą Euro 5, a 20,7 proc. - Euro 6.



Trzeba jednak wiedzieć, że co dziesiąte sprowadzone auto (11,8 proc. ogółu) spełnia zaledwie - obowiązującą w Unii Europejskiej od 1997 roku - normę Euro 3.

Średia cena używanego auta znów w górę. Będzie jeszcze drożej

Ciekawie prezentują się też dane dotyczące ogłoszeń i cen pojazdów. Z raportu sieci komisów AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych wynika, że marcu 2022 roku w Polsce na sprzedaż oferowano 231 824 samochody używane, czyli aż o 33 705 aut więcej niż w marcu. Wbrew pozorom - mimo zmniejszonego importu - o tej porze roku nie jest to zaskoczeniem. Handel samochodami zawsze "ożywia się" z nastaniem wiosny.

Dla części sprzedających, którzy - po zimie - dojrzeli do wymiany pojazdu na młodszy, zderzenie się z obecnymi cenami aut używanych może być jednak prawdziwym szokiem. Średnia cena samochodu z drugiej ręki wynosiła w marcu 23 500 zł, czyli o 500 zł więcej niż w lutym. Biorąc pod uwagę kurczący się rynek możemy być pewni, że kolejne miesiące przyniosą w tym względzie nowe rekordy.



Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***