Mercedes do sadzenia ziemniaków? To nie żart!

Jeden z najlepszych na świecie pojazdów użytkowych - słynny Unimog - obchodzi właśnie 75. urodziny! Pierwszy jeżdżący prototyp, przystosowany do uruchomienia niskoseryjnej produkcji, powstał pod koniec 1946 roku.

Unimog na polu

Przypominamy, że nazwa Unimog wywodzi się od niemieckiego Universal-Motor-Gerät, co w tłumaczeniu oznacza "uniwersalny pojazd silnikowy". Wbrew pozorom Unimog nie powstał wcale w głowach konstruktorów ze Stuttgartu.



Za autora pomysłu, który zrodził się jeszcze w czasie II Wojny Światowej, uznaje się Alberta Friedricha. W czasie trwania konfliktu był on szefem działu projektującego silniki lotnicze w firmie Daimler-Benz. Prace konstrukcyjne ruszyły niedługo po zakończeniu II Wojny Światowej. Pierwszy jeżdżący prototyp, przystosowany do uruchomienia niskoseryjnej produkcji, powstał 70 lat temu - pod koniec 1946 roku. Ostatecznie, od 1948 roku, Unimog był produkowany przez Fabrykę Maszyn Boehringer w Göppingen.



Zdjęcie /

Założenia stawiane przed samochodem były proste. Friedrich chciał stworzyć auto, które równie dobrze sprawdzi się na polu, jak i przy odgruzowywaniu zniszczonych niemieckich miast. Wielofunkcyjny pojazd miał być równie łatwy w obsłudze, co ciągnik rolniczy, ale przewyższać go pod względem funkcjonalności.



Polowy - w całkiem dosłownym rozumieniu tego słowa - dorobek Unimoga to jedna z mniej znanych kart historii niemieckiego pojazdu. Dziś mało kto wie, że jedną z najpopularniejszych maszyn dołączanych do Unimoga w jego pierwszych latach była... półautomatyczna sadzarka do ziemniaków! Jako ciekawostkę wypada dodać, że projektanci Unimoga dostosowali rozstaw kół tego pojazdu właśnie do... rzędów ziemniaków. W pierwszej generacji pojazdu wynosił on dokładnie 1270 mm, dzięki czemu pomiędzy kołami mieściły się dwa rzędy kartofli.

Pierwsze Unimogi napędzane były produkowanym przez Mercedesa silnikiem wysokoprężnym OM 636 o pojemności skokowej 1,7 l. Skonstruowano go z myślą o osobowym modelu Mercedes-Benz 170 D, którego konstrukcja wywodziła się jeszcze z lat trzydziestych. Na potrzeby Unimoga moc silnika zmniejszono z 38 KM do 25 KM. Ta popularna jednostka napędowa - pierwszy po wojnie wysokoprężny silnik do samochodów osobowych - była montowana standardowo w samochodach osobowych i Unimogu aż do 1963 roku.

Zdjęcie /

Można przyjąć, że oficjalnie marka Unimog zadebiutowała w 1948 roku, gdy dwa auta zaprezentowane zostały szerokiej publiczności na targach rolniczych we Frankfurcie. Projekt przypadł do gustu nabywcom - przez następne dwa lata firma sprzedała przeszło 600 egzemplarzy. Ponieważ sukces przerósł możliwości produkcyjne niewielkiej fabryki, rozpoczęły się poszukiwania partnera. Ostatecznie 27 października 1950 roku, zawarto porozumienie z Daimler-Benz AG. 70 lat temu, z początkiem 1951 roku, Unimog oficjalnie trafił w ręce Mercedesa.