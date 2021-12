Producenci ​Aston Martin Vantage - już wkrótce z V12

Aston Martin planuje pożegnać się z modelem Vantage w najlepszy możliwy sposób - tworząc wersję wyposażoną w największy oferowany przez producenta silnik V12. Jak można przeczytać pod koniec nowego materiału zwiastującego finalną edycję - "nigdy nie odchodź po cichu".



Vantage V12 w porównaniu do poprzedniej generacji będzie miał bardziej ostentacyjną formę - widać to po charakterystycznie zagiętym ku dołowi spojlerowi. Co prawda, nie robi on takiego wrażenia jak ten z edycji F1, mimo to wyróżnia go nieco spośród całej aktualnie oferowanej gamy modelu.

Na temat nowego Vantage V12 nie da się stwierdzić nic pewnego. Producent nie chce zdradzać przedwcześnie zbyt wielu szczegółów. Pod maskę trafi znany z modeli DB11 i DBS silnik V12 o pojemności 5,2 litra. Nie wiadomo jednak jaką moc osiągnie jednostka - plotki mówią o nawet 700 KM!

