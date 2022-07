Uwaga, kierowcy. Upałem można się "upić" jak alkoholem

Spis treści: 01 Wysoka temperatura działa na kierowcę jak alkohol

02 Jaka jest optymalna temperatura w samochodzie?

03 Upał nie odpuszcza. Drogowcy reagują...solarkami

Jak wykazują badania, na które powołuje się holenderski automobilklub, wysoka temperatura w kabinie samochodu może spowodować, że kierowca zacznie się czuć, jak gdyby był pod wpływem alkoholu.

Pod wpływem 35-stopniowego upału, kierowca może funkcjonować w taki sposób, jak mając w organizmie 0,5 promila alkoholu. Efekty są takie same - zaburzona ostrość widzenia, opóźniona reakcja, rozkojarzenie itd.

Do szczególnie niebezpieczne dla kierowców ciężarówek, którzy często zmuszeni są do odbywania pauz w kabinie.

Zgodnie z wynikami niemieckich badań, już temperatura o wartości 27 stopni Celsjusza wpływa w istotny sposób na kierowcę. Rośnie uczucie zmęczenia i jednocześnie spada poziom skupienia.

Znacząco przekłada się to na bezpieczeństwo na drogach. Ryzyko wypadku w takiej sytuacji rośnie o 11 proc. Przy temperaturze 32 stopni jego prawdopodobieństwo jest dwukrotnie wyższe. Co ciekawe w badaniach pojawia się także najlepsza temperatura, jaka powinna panować w samochodzie. To 22 stopnie Celsjusza.

Upał nie odpuszcza. Drogowcy reagują...solarkami

Upały w Europie nie dają o sobie zapomnieć, a drogowcy robią co mogą, żeby ich skutki nie były tak odczuwalne dla samych dróg. Choć nawierzchnia ma wytrzymywać temperatury dochodzące nawet do 80 stopni Celsjusza, to w połączeniu z wysokimi wartościami na termometrach i ciężkimi pojazdami użytkowymi, może dojść do jej uszkodzenia.

Przykładowo Holendrzy starają się rozwiązać ten problem poprzez, kojarzone raczej z zimą, solarki. Podobnie jak zimą, ich zadaniem jest posypywanie solą takich odcinków jak np. ruchliwe skrzyżowania. Sól potrafi wiązać wilgoć, a więc poprzez posypywanie nią asfaltu, drogowcy chcą obniżyć jej temperaturę. Chodzi o to, żeby sól wiązała wilgoć z atmosfery bezpośrednio na drodze.

