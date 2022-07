Rząd Australii jak handlarz Mirek? Przymknie oko na popularny proceder

W czasie, gdy koncerny motoryzacyjne liżą rany po ciosach, jakie posypały się na nie ze strony administracji, gdy na jaw wyszło stosowanie oprogramowania oszukującego układy kontroli emisji spalin, w Australii trwa właśnie debata dotycząca... zalegalizowania takiego procederu.

W tym przypadku nie chodzi jednak o samochody osobowe lecz ciężarówki, których operatorzy mają dziś ogromne problemy z dostępem do płynu AdBlue.

Bez niego nowoczesne ciężarówki nie mogą funkcjonować, co wiąże się z realnym ryzykiem zatrzymania krwiobiegu gospodarki kraju.

Co to jest AdBlue i po co tankować go do ciężarówek?

Płyn AdBlue to nic innego, jak wodny roztwór mocznika. W jego składzie znajdziemy:



32,5 proc. samego mocznika,

67,5 proc. wody zdemineralizowanej.



AdBlue odpowiada za redukcję toksyczności spalin silników wysokoprężnych. Niewielkie ilości płynu wtryskiwane są do układu wydechowego, gdzie - pod wpływem bardzo wysokiej temperatury - dzięki mocznikowi, szkodliwe tlenki azotu zmieniają się w amoniak oraz dwutlenek węgla.

Problem z AdBlue w Australii zagrożeniem dla funkcjonowania kraju

"Według obecnych przepisów, jeśli w samochodzie znajduje się układ oczyszczania, musi to być układ sprawny i aktywny" - czytamy w branżowym serwisie 40ton.net.

Problem w tym, że Australia zmaga się z niedoborem AdBlue od końca ubiegłego roku. W wyniku decyzji Pekinu drastycznie zmalały wówczas dostawy na rynki zagraniczne z Chin, co zmusiło nawet australijskie władze do jego interwencyjnego skupu.

Rozwiązaniem problemu miała się okazać własna fabryka. Z początkiem roku - korzystając z rządowego wsparcia - uruchomiła ją firma Incitec Pivot. Niedawno ogłoszono jednak, że jej działalność zakończona zostanie z końcem bieżącego roku. Powodem okazały się być gigantyczne wręcz koszty. W procesie produkcji AdBlue dużą rolę odgrywa obecnie gaz ziemny, a ceny tego surowca w Australii należą do najwyższych na świecie. Mówiąc wprost - bez nawet przy finansowym wsparciu ze strony władz wytwarzanie AdBlue w Australii jest obecnie skrajnie nieopłacalne.



Rozwiązanie znane z polskich aut. Emulator zamiast mocznika

Rozwiązaniem australijskich problemów mają się popularne m.in. w Polsce emulatory, czyli urządzenia symulujące działanie danego podzespołu, mające na celu "oszukanie" komputera sterującego. Te - w jawnej sprzeczności z przepisami - często stosowane są m.in. przez nieuczciwych handlarzy, chociażby w autach pozbawionych katalizatorów czy filtrów cząstek stałych.



Emulatory AdBlue często spotkać też można w ciężarówkach, których właściciele, wbrew prawu, montują je w pogoni za niższymi kosztami. W tym miejscu warto przypomnieć, że na przestrzeni roku ceny AdBlue wzrosły o ponad 100 proc. Stało się tak właśnie za sprawą podwyżek cen gazu ziemnego stanowiącego półprodukt niezbędny w procesie przemysłowego pozyskiwania mocznika.



Jak czytamy w serwisie 40ton.net, australijskie władze skłaniają się do czasowego zniesienia kar za poruszanie się po drodze ciężarówką z niesprawnym lub odłączonym systemem oczyszczania spalin. Moratorium miałoby obowiązywać nawet przez 18 miesięcy.



Chociaż brak AdBlue rozważany jest głównie w kontekście branży transportowej, proces selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), w których AdBlue pełni rolę czynnika redukującego, masowo stosowane są dziś też m.in. w maszynach budowlanych oraz sprzęcie rolniczym napędzanym silnikami Diesla. Braki AdBlue stanowią więc poważne zagrożenie dla stabilności funkcjonowania wielu branży.