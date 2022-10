Renault rozpoczyna sprzedaż elektrycznych ciągników siodłowych

Spis treści: 01 Można zamawiać nowe elektryczne modele Renault Trucks

02 Nowe elektryczne ciężarówki Renault Trucks jako ciągnik siodłowy i tridem

03 Na nowe elektryczne ciężarówki Renault Trucks przyjdzie jeszcze poczekać

Renault Trucks kontynuuje elektryfikację swojej gamy. Marka rozpoczęła przedsprzedaż dwóch nowych modeli - T E-Tech i C E-Tech.

Można zamawiać nowe elektryczne modele Renault Trucks

Renault T E-Tech został stworzony z myślą o transporcie regionalnym, natomiast model C E-Tech przeznaczony jest dla branży budowlanej. Oba modele powstawać będą w zakładzie w miejscowości Bourg-en-Bresse. Ich rezerwacja możliwa jest już u przedstawicieli marki w Europie.

Samochody będą posiadały od 4 do 6 pakietów litowo-jonowych akumulatorów o pojemności od 390 do 540 kWh. Pojazdy będzie można ładować prądem zmiennym o mocy do 43 kW, albo prądem stałym o mocy do 250 kW. Jak deklaruje producent, zasięg będzie wynosił do 300. Oczywiście słowo-klucz to "do". Realny zasięg będzie zależał m.in. od temperatury, ale przede wszystkim od ładunku na samochodzie. Przy pełnym obciążeniu może być wielokrotnie mniejszy.

Reklama

Atutem ma być możliwość szybkiego ładowania. Godzina postoju na ładowarce o mocy 250 kW, ma pozwolić na przejechanie 200 km.

Za ogniwa i moduły akumulatorowe odpowiada Samsung SDI. Produkowane będą one w Gandawie w Belgii.

Nowe elektryczne ciężarówki Renault Trucks jako ciągnik siodłowy i tridem

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) obu nowych modeli Renault Trucks ma wynosić 44 tony (przy czym przepisy dopuszczają swobodne poruszanie się po drogach zestawów o DMC do 40 ton, powyżej należy występować o zezwolenia na przejazd zestawów ponadnormatywnych).

Samochody będą oferowane jako ciągnik siodłowy z czterema lub sześcioma kołami (w obu wersjach napęd na jedną oś, rozstaw osi - 3,9 m), cztero- i sześciokołowe podwozia do zabudowy (w obu wersjach napęd na dwa koła). Dostępny będzie również tridem 8x4 z 11 różnymi wariantami rozstawu osi (od 3,9 m do 6,7 m).

Zdjęcie Na jednym ładowaniu nowe ciężarówki Renault Trucks mają przejeżdżać do 300 km. / Renault Trucks / materiały prasowe

W celu dostosowania modeli do każdego rodzaju nadwozia, a co za tym idzie do każdego zastosowania, Renault Trucks T E-Tech i C E-Tech mogą być wyposażone w trzy rodzaje przystawek odbioru mocy: elektryczną, elektromechaniczną, albo mechaniczną od skrzyni biegów.

Na nowe elektryczne ciężarówki Renault Trucks przyjdzie jeszcze poczekać

Renault Trucks od 2001 roku należy do Volvo AB. Jak zapowiada firma, jej celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej dla ciężarówek, które będą pojawiać się na rynku od 2040 roku. Dlatego marka od 2020 wprowadza na rynek elektryczne ciężarówki o różnej wielkości i ładowności.

Na nowe modele T E-Tech oraz C E-Tech przyjdzie jeszcze poczekać. Ich produkcja rozpocznie się pod koniec przyszłego roku.

***