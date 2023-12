Jelcz znów potęgą. Legendarna marka zgarnia rekordowe kontrakty

Przeprowadzona w rekordowym tempie integracja koreańskiej wyrzutni K239 Chunmoo z naszym podwoziem była możliwa w dużej mierze dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, którzy na miejscu, w Korei, wspierali tamtejszych specjalistów w integracji wyrzutni z naszym pojazdem. W listopadzie przekazaliśmy pierwszy pojazd Homar-K do polskich Sił Zbrojnych, a konkretnie do 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie, a do końca bieżącego roku przekażemy łącznie kilkanaście sztuk tych pojazdów

Marcin Runowicz, Prezes Zarządu Jelcz sp. z o.o.